Başkan Yüce: “Karasu bölgenin dikkat çeken noktalarından biri olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Karasu Yuvalıdere ve Tepetarla mahallelerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen ve ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Ekrem Yüce, bölge halkı ile de görüşerek çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra bu yıl hizmet sunmaya başlayan Karasu SGM’de öğrenci ve eğitimcilerle buluşan Başkan Yüce, son olarak ise Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ile bir araya geldi. Karasu’da gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, şehrin kuzeyinin her alanda gelişim kaydedeceğini ifade ederek birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ise destekleri dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür ederek, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Tepetarla ve Yuvalıdere yenileniyor

‘Şehir Büyükşehir’le Güzelleşir’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Karasu Tepetarla ve Yuvalıdere mahallelerindeyiz. Devam eden asfalt çalışmalarımızı inceledik. Bölge halkımızla bir araya gelerek çalışmaların hayırlı olmasını diledik. Hemşehrilerimizin memnuniyetlerini görmek, onların ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak büyük mutluluk. Yaklaşan kış mevsiminde sağlıklı ve konforlu ulaşımlarını sağlayacağız. Rabbim hayırlı yolculuklarda kullanmalarını nasip etsin. İnşallah asfalt çalışmaları programımız dahilinde devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.



7’den 70’e Karasu’nun buluşma noktası

Başkan Ekrem Yüce, Karasu’nun sosyal yaşantısına kazandırılan ve bu yıl hizmet sunmaya başlayan Sosyal Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek, “Adapazarı, Akyazı, Sapanca ve Geyve’nin ardından çok şükür Karasu’yu da bu dönem hizmete aldık. Öncelikle merkezlerimizde yer alan tüm öğrenci ve eğitimcilere başarılar diliyorum. İnsana dokunan, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan SGM’leri çok önemsiyor, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizi tek çatı altında eğitimlerde buluşturuyoruz. Karasu SGM’de eğitim sınıfları, konferans salonu, kafeteryası ve yeşil alanları ile ilçemizin sosyal yaşantısına yeni bir soluk kazandıracak. Burada farklı başlıklarda eğitimler katılımcıların gelişimine katkı sağlayacak. Başarılar diliyorum” diye konuştu.



Turizm potansiyeli artacak

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’yı ziyaretinde çalışmalarına ilişkin bilgiler alan ve birlik beraberlik vurgusunda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir ve ilçe belediyesi iş birliğiyle Karasu’ya değer katacak yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyecilik denildiğinde sadece yol ve su konularını düşünemeyiz. Evet; mahalle yollarımızı asfaltla buluşturuyoruz, altyapı da yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Ancak insana dokunan, gönüllere hitap eden, Karasu’nun güzelliklerini ön plana çıkaran çalışmalara da yer vermek durumundayız. Bu doğrultuda SGM’yi hizmete aldık. İnşallah yeni projelerimiz de olacak. Ayrıca ilçemizin doğal güzelliklerini Sakarya Bir Başka sloganıyla tanıtım faaliyetlerine başladık. İlçemizin güzelliklerini geleceğe taşımak, turizm potansiyelini arttırmak için birlikte çalışacağız” dedi.

SAKARYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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