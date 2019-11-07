Akyazı MYO eski mezunlarını ağırladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akyazı Meslek Yüksek Okulu (MYO) 5’inci Kariyer Günleri Semineri’nde eski mezunlarını ağırladı.

Akyazı Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen seminere Akyazı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ersin Kalkan ve İşletme Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı. Seminerin ilk bölümünde İşletme bölümü 2008 mezunlarından ve Prof Patent ortaklarından Serdar Kirazlı ‘Marka Tescili ve Patent’ başlığı altında sunumunu gerçekleştirerek, öğrencilerle girişimcilik ve iş yaşamı tecrübelerini paylaştı. İkinci bölümde Performans Koçu Gültekin Doğan ‘Düşle Gerçek Olsun’ sloganı bir sunum yaptı. Doğan, motivasyon, kendini tanıma, network oluşturma ve benzeri konularda öğrencilere bilgiler verdi. Seminerin son kısmında ise bölümün 2010 mezunlarından Ozan Yıldırım ‘İnovatif Satıcı’ başlığı altında bir sunum yaparak, pazarlama ve satış konularında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

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