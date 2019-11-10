Hendek’te 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81’inci yılında Hendek’te anıldı.

İlk tören Hendek Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlendi. Anma törenine Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’de tüm törene katılanlar, esnaflar, vatandaşlar ve sürücüler saygı duruşunda bulunurken, Hendek’te hayat o anlarda durdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu. Burada düzenlenen törenin ardından Başkan Babaoğlu, öğrenciler Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafları çekildi. Anma programı daha sonra Hendek Ticaret Merkezi konferans salonunda devam etti

Burada düzenlenen programda Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alim Oktar ve öğretmenler günün anlam ve önemiyle ilgili yaptıkları konuşmalarla büyük alkış aldı. Atatürk’ün Türk Milletinin kalbinde büyük bir sevgiyle yer edindiğinin ve eşsiz kahramanlıklarının anlatıldığı konuşmaların ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler seslendirilirken, Atatürk konulu video gösterimi yapıldı.

Öğrencilerin hazırladığı Atatürk temalı gösteriler büyük alkış toplarken, anma programı sonunda Kaymakam Acır ve Başkan Babaoğlu, Atatürk konulu yarışmalarda derece alan öğrencilere hediye takdim etti.

SAKARYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:05

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