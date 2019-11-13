Serdivan’da çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesindeki bir alış veriş merkezinin yanında bulunan çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yanan park olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda parkta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
SAKARYA
13 Kasım 2019 Çarşamba
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