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Morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey SAÜ’de üretildi SAÜ’lü bilim insanları tarafından ...

İHA

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) geliştirilerek patenti alınan ve sadece morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey sayesinde, hijyenin büyük önem taşıdığı hastane, gıda depoları, kreş ve okul gibi yerlerde temizlik kontrolü güvenli şekilde yapılabilecek. 'Sanitest' isimli ürünün tanıtım toplantısı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey SAÜ’de üretildi SAÜ’lü bilim insanları tarafından geliştirilen ‘Sanitest’ ürününün tanıtımı gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) geliştirilerek patenti alınan ve sadece morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey sayesinde, hijyenin büyük önem taşıdığı hastane, gıda depoları, kreş ve okul gibi yerlerde temizlik kontrolü güvenli şekilde yapılabilecek. ‘Sanitest’ isimli ürünün tanıtım toplantısı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bilim insanları tarafından tamamen yerli ve milli sermaye ile üretilen sadece morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey sayesinde, hijyenin büyük önem taşıyacak olan ‘Sanitest’ ürününün tanıtım programı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Üretilen Sanitest’in patenti alınırken, gerçekleşen programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sanidez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akbulut, Teknokent Müdürü Şakir Görmüş ve davetliler katıldı.

"Yeni argümanlara ihtiyaç var"
Gerçekleşen tanıtım programı sinevizyon gösterimi ile başladı. Gösterim sonrası Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay yaptığı açıklamada, “Tek bir hedefimiz vardı; yerli, milli olsun ve yerli bir firma bununla devam etsin. Biz 4 tane yerli firmaya teklifler götürdük yılmadık, usanmadık. Bu ürünün, Sakarya Üniversitesinden Türkiye’nin mümkünse dünyanın kullanımına geçsin istedik. Öbür 4 firmadan zaten beklediğimiz cevaplar aldık ama çok şükür ki 5. firmayı bulduk hem de Sakarya’dan bulduk. Beşinci firma biz bununla ilgileneceğiz dediği an bizim için bir ışık doğmuştu. Sakarya Üniversitesinde ürettiğimiz bir ürün artık sanayiye geçecekti. Sakarya Üniversitesinde birçok ürün üretiliyor ama bir şekilde sanayiye ulaşmıyor. Umarım ki bu bir vesile olur, örnek olur üniversitede üretilen diğer birçok ürün bu örneğin devamında sanayinin, ülkenin kullanımına girebilir. Biz sadece biraz daha yılmadık, biraz daha sanayiden partner aradık. Üretilen ürünlerin kolaylıkla patentlenmesi ve patentin de korumasının daha kolay olacağı bir sisteme ihtiyaç var. Üretilen ürünlerde bir şekilde sanayiüniversite işbirliğini geliştirecek yeni argümanlara ihtiyaç var” dedi.

İlgiyle karşılanıyor
Ürünün patentini alan ve ilgiyle karşılandığını belirten Sanidez firmasının ilaç Yönetimi Kurulu Başkanı Yavuz Akbulut, “Başlangıç noktasından bugüne kadar kurduğumuz bir hayalin peşinde koşuyoruz. Biliyoruz ki her şey bir hayale inanmakla başlar ve peşinden gidebilmek kadar cesaret ister. Biz bütün riskleri alarak cesur adımlarla hedeflerimize doğru yürüyoruz. Sanitest kritik noktaların denetiminde rahatça kullanabilen bir ürün özelliğindedir. Sanitasyon programının denetlenebilirliğini güven kontrole mani değildir anlayışıyla Sanitest'i bütün pazar ortaklarımıza sunmaya başladık. Seri üretimini yaptığımızda ürünü şu anda Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri distribütörlüğü imzalarını attık. Türkiye’de dağıtım için de anlaşmalarımızı yaptık. Sanitest şu anda Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, KTÜ, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi birçok hastanelerde kullanılmaya başlanıldı ve geri dönüşler almaya başladık herkes çok mutlu, iyi ki bu ürünü üretmişsiniz, iyi ki yerlisiniz, iyi ki doğalsınız ve kimyasal bir ürün olmadığı için de çok ilgiyle karşılanıyor” diye konuştu.

ArGe tabanlı üretim yapmamıza bağlıdır
Yeni çalışmaları yakında hizmete sunacaklarını belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise, “İftiharla ifade ediyorum ki kısa adı UMDE olan uygulamalı mühendislik deneyimi eğitimi +1 modeli ilk defa SAÜ’de uygulandı. Şimdi tüm Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Tüm uygulamalı eğitim modellerimizde amacımız öğrencimizin sektöre hazırlanması kırmızı çizgimiz ise lisans öğrencilerimizin ara elemana dönüşmemesi ve onların gelecekte ülkemize daha köklü hizmet vermelerini temin etmek. Bu yıl sektörel entegrasyonda yeni bir modeli uygulamaya koyduk. Sektör derslerini başlattık. Birçok ulusal firma ve Sakarya'mızın firması ölçeği önemli ölçüde sürdürebilecek nitelikte olan firmalar sektör derslerini başlattılar. Ve hem lisans hem de lisans üstünde derslerimiz var inşallah bunların sayıları gittikçe artacak. Üniversitesanayi işbirliğini sınıflara taşıyan, eğitime entegre eden bu sisteme dahil olmak isteyen çok sayıda firmamızla inşallah bu sayıyı artırmamıza imkan verecek. Bugün burada toplanma gerekçemizin de inşallah ileride daha iyi altyapıya ulaşmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı da başlattık. ArGe uyumunu artırma projesi. Ülke olarak orta gelir tuzağından kurtulmamız ve ekonomik büyümede, kalkınmada oluşturduğumuz başarı hikayemizin kesintiye uğramaması ArGe tabanlı üretim yapmamıza bağlıdır. ArGe uyumunu artırma projesi ile SAÜ’yü ilk 3’te kazanan öğrencilerimizi ve başarıya göre sıralayacağımız, seçeceğimiz öğrencilerimizi laboratuvarlara sokacak, projelere entegre edeceğiz. Ve bu sayede ArGe uyumu yüksek mezunlar vermiş olacağız. Bu salonda SAÜ’de ilk ve Türkiye’de sınırlı sayıda örneği olan bir ticarileşmenin lansmanını yapıyoruz. SAÜ artık sahada, SAÜ öğrencileri ile araştırma kuruluşları ile çıktı ürünleri ile artık sadece bilim dünyasında değil aynı zamanda her alanda sektörler ile buluşmuş olacak. Sanitest ürünü hem yerlilik ve millilik vasfı ile hem de ithalatı azaltıcı, ihracatı artırıcı etkisi ile güzel bir örnektir. Akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ticarileşmenin bir diğer yanı ise iş birliğinin SAÜ ile Sakarya’nın bir markası ile Sakarya’nın bir firması arasında gerçekleşmiş olması. İnanıyorum ki; üretimde özgünlüğün ve katma değerin peşinde olan firmalar ile üniversitemizin işbirliği artarak devam edecek şu anda başlamış çalışmalarımız var. Pek yakında benzeri ürünler ile yine karşınızda olacağız” şeklinde konuştu.

SAKARYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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