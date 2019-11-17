Eski milli futbolcu Oğuz Çetin’in babası son yolculuğuna uğurlandı Oğuz Çetin’i cenazede spor camiası yalnız bırakmadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor camiasından Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen de katıldı.

TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki babası Nihat Çetin, 2 gün önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Nihat Çetin’in cenazesi öğle saatlerinde Sapanca'daki Rüstempaşa Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine aile yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, spor camiasından eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörler Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, eski Fenerbahçe futbolcusu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, spor camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Nihat Çetin’in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAKARYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:12

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