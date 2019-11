Başkan Kılıç göreve geldiğinden itibaren geçen süreci değerlendirdi Kılıç: “Tek derdimiz Erenler”

AK Parti Erenler İlçe Kadın Kollarının programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren geçen süreci değerlendirdi, ilçede devam eden ve hayata geçirmek istedikleri çalışma ve projeler hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Erenler İlçe Kadın Kollarının programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2001 yılında ilimizde AK Partimizin Kurucu İl Yönetim Kurulunda yer aldım, 20022003 yıllarında Partimizin İl Başkanlığı görevine uygun görüldüm. 2009 yılında Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildim, 6 yıl Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüm. 7 Şubat 2015 tarihinde partimizin il kongresinde yeniden İl Başkanı seçildim. Devamında Rabbim Erenler Belediye Başkanlığı görevini nasip etti. Görev almadığımız süreçlerde oldu ama biz her zaman partimizin bir neferi olduğumuzu aklımızdan, kalbimizden çıkarmadık, Allah’ın izniyle de gerek görevde olalım gerek görevde olmayalım bu bilinçle son nefesimizi vereceğiz” dedi.

Konuşmasında seçim öncesindeki süreci de değerlendiren Başkan Fevzi Kılıç, “İfade ettiğim gibi yerel seçimler öncesinde Partimin İl Başkanlığı görevini yürütüyordum. Belediye Başkan Adaylığı niyetim oldu, istifamızı verdik. Rabbim de Erenler Belediye Başkan Adaylığını nasip etti. İsmimizin açıklandığı ilk günden itibaren Erenler'imize neler kazandırabiliriz, nerelerde eksik var, halkın sorunları neler, halk belediyeden neler bekliyor sorularının cevaplarını arayarak bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Çevremizdekiler, bizi yakından tanıyanlar çok iyi bilirler, adımızın açıklandığı ilk günden itibaren sadece ve sadece Erenler'i düşündük, Erenler için çalıştık. Allah'ın izniyle gerek seçim öncesinde gerek seçim sonrasında halkımız ile bir bütün olmayı başardık. Seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında da girmedik mahalle, cadde, sokak bırakmadık. İlçemizin her kesim insanıyla gün içerisinde bir aradayız, esnafıydı, tüccarıydı, sanayiciydi, iş adamıydı, öğrencisiydi, sporcusuydu herkesle görüşüyoruz. İsteklerini, taleplerini bizlerden beklentilerini dinliyoruz, bizde kendi düşüncelerimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Bize oy veren veya vermeyen, bizi beğenen veya beğenmeyen herkese eşit ve adaletli bir şekilde hizmet ediyoruz. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Biz göreve gelirken belediyeye kim gelirse gelsin, işi çözülür veya çözülemez belediyeden asla kalbi kırık, gönlü incinmiş ayrılmayacak anlayışı ile geldik. Başarı sevgi ister, biz birbirimizi seviyoruz, başarı inanç ister, biz birbirimize inanıyoruz. Başarı emek ister ve biz o emeği gösteriyoruz. Başarı birlik ve beraberlikten geçer. Biz bir ve beraber olursak başarılı oluruz. Bu doğrultuda her zaman halkımızla bir aradayız. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.



Yapamayacağımız hiç bir sözü vermedik

Seçim öncesi yapamayacakları hiçbir sözü vatandaşa vermediklerini ifade eden Kılıç, “Seçim öncesinde yapmayacağımız daha doğrusu yapamayacağımız hiç bir sözü biz halkımıza vermedik. Ciddi manada iş talebi olan vatandaşlarımız olmuştu, çoğu da belediye de işe girmek istiyordu, seçim öncesinde belediyedeki dengeleri bilmediğimiz için bunun dahi sözünü vermedik ama kendileri için gerek Erenler de gerek başka ilçelerde iş yerleri, fabrikalar ile hep irtibatta olduk, hala irtibattayız. İlçemizin gençlerine istihdam sağlayabilmek adına belediyemiz de bu görevi yürüten arkadaşımızda var. İş müracaatında bulunan kişilerden bilgilerini alarak hemen İŞKUR, iş yerleri ve fabrikalar ile iletişime geçiyor, iş bulmaya çalışıyoruz. Hizmet noktasında belediyemizin bir sorunu yok, eksikleri yok değil mi, illaki var ama bunlar bizim hizmet etmemiz noktasında bir engel teşkil etmiyor. Gerek ikili ilişkilerimiz ile gerekte belediye olarak oluşturduğumuz bütçe ile sorunlar teker teker çözeceğiz. Burası bir resmi kurum, tüzel bir kişiliktir. 87 bin 200 kişinin burada hakkı var, ben bu hakkı kimseye yedirmem, korumak içinde her türlü mücadeleyi veririm. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan ilkokullarda 'Ağız ve Diş Sağlığı Taraması' başlattık ve 5 bin civarında öğrencimizin dişlerini kontrol ettirerek dişlerin bakımı hakkında sunumlar gerçekleştirdik. Aynı zamanda kontrolde dişlerinde çürük olan yavrularımızın da tedavilerini belediye diş polikliniğimizde devam ettiriyoruz. Tüm çabamız evlatlarımızın kendine güvenen ve başarılı bir birey olarak yetişmeleri” şeklinde konuştu.



Yaşam Merkezi ve Kentsel Dönüşüm

Çarşamba Pazarı ile alakalı konuşan Kılıç, “Çarşamba Pazarı halkımız için önemli ama bizimde memnun olmadığımız durumlar yok değil. Burasının rehabilite edilmesi lazım ki buna da uğraşıyoruz. Zira burada akşam olup pazar kapandığı zaman dağınıklığı ve temizliğiyle alakalı ciddi bir problemi de söz konusu oluyor. Arkadaşlarımız da hem sebzeciler odası başkanıyla hem de dernekle ilgilenenleri davet etti ve görüştü. Kendileri de buranın temizliğiyle alakalı eleman tuttular. Çok uzun vade de konuşursak Çarşamba pazarının bir taraftan itfaiye alakalı problemi var. Allah korusun bir şey olduğu zaman itfaiyenin gireceği bir yeri yok veya ambulansla alakalı bir sıkıntı olduğu zaman ambulansın da girebileceği bir yer yok. Uzun vade de burası değişebilir, yenilikler olabilir. Ama şunun garantisini verebiliriz ki halkımızın istemediği, olumsuz etkileneceği bir durum söz konusu olamaz. Yaşam Merkezi bilindiği gibi önceki dönemde yapımı tamamlanmış bir bina. İçerisinde yüzme havuzu, fitness salonu, duvar tenisi vb şeyler mevcut. Binanın açılışı önceki dönemde gerçekleşmiş fakat ciddi manada eksikliklerde vardı. Güzel bir tesis fakat bu tür işletmelerin çalıştırılması da çokta kolay değil. Bu işletmelerin maliyeti de var. Erenler Belediyesi olarak biz bunu profesyonel yapan insanları da davet ettik. Bazı otellerin genel müdürlerini davet ettik, geldiler baktılar. Biz kendimiz İstanbul’daki Spor AŞ’nin yetkilileriyle oraya gidip görüştük. Büyükşehir Belediyemizin de bir talebi oldu. Böyle bir talepleri olunca bizde kendilerine 10 yıllığına tahsis ettik. Yani bir kira bedeli karşısında tahsis ettik. Aynı hizmeti büyükşehir belediyesi zaten veriyor şu an açık. Bizim yapacağımızın üstünde de hizmet veriyor. Şu ana kadar oraya gidip gelenler de ki bizde gidip geliyoruz son derece memnun. Kentsel Dönüşüm konusunda sayın bakanımızla, kentsel dönüşüm genel müdürüyle, büyükşehir belediye başkanımızla, teknik elemanlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz defalarca oradaki Roman vatandaşlarımızla görüştük. Kendilerine birkaç tane alternatif sunduk. Birinci alternatifimiz kendi projemiz. Sakarya Nehrinin karşısında dubleks ve tripleks yeni bir yaşam merkezi kurmak. 3035 haneli arkasında deposu olan önü açık, ortası açık düğününü cemiyetini yapacağı yeri olan, hemen kenarında yarım ay şeklinde kendi meslekleri olan sepetçiydi, kalaycıydı veya bakkaldı, kahveydi, müzik çalacağı yer olacaktı. Ortasında da büyük 200250 metre kare halı yıkayacağı bir alan ve etrafı çevrilmiş bir yaşam alanı teklif ettik. Hepsi kabul etmedi ama bazıları kabul etti. Geri kalanlarının birçoğu da kendi yerinde kentsel dönüşüm yapmak istedi diye bir talepleri var. Romanların, Premier Otel’in hemen karşısında kendilerine ait 111 tane tapulu arazileri var. 18 dönüm kendi arazileri var. Bazılarının da mevcut yerinde bir dönüşüm yapalım diye talepleri var. Bazıları da bizden para isteyerek, ‘Para verin çıkalım’ diyen var. Ama biz bunu insaniyet namına çözmek istiyoruz. Hakikaten yaşam koşulları orada son derece zor. Biz orada çözülmesi noktasında her türlü formülü deniyoruz. Sonuçta karşılıklı mutabakata dayalı olacak. 56 ay içerisinde kesin bir yol haritası belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



2’nci üniversite, etüt merkezi ve çocuk hastanesi

Erenler için hayalleri, hayata geçirmek istedikleri proje ve çalışmalar olduğunu belirten Kılıç, “İfade ettiğimiz gibi Erenler'imiz için hayallerimiz, hayata geçirmek istediğimiz proje ve çalışmalar var. 2. Üniversitenin kanununda da var, Rektörlük binası Erenler’de olacak. Artı burada başka fakülteler de olacak. Bununla alakalı bizim kentsel dönüşüm içerisinde 20 dönümlük bir yerimiz var. Bu yeri üniversitemizi bedelsiz olarak önerdik. Birde kendi sınırlarımız içerisinde Et ve Süt Kurumu’nun yeri var. Burası bizde düşünce olarak var ama sonuçta Tarım Bakanlığına da bağlı bir yer. Hem rektörümüzle büyükşehir belediye başkanımızla, il başkanımızla bakan beyle de buranın ikinci üniversitenin tahsisiyle alakalı görüştük. Karşılıklı olarak bir çalışmalar var. Niyetimiz getirmek sonuçta. Zaten kanunda da var biz bunu bir şekilde çözeceğiz. Seçim öncesinde vermiş olduğumuz bir söz de üniversiteye hazırlanacak olan yavrularımız için ücretsiz etüt merkeziydi. Proje aşamasındayız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah geniş kapsamlı kütüphanesiyle birlikte bu merkezi de üniversiteye hazırlanacak olan evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Onların eğitimi için elimizden gelen tüm gayreti, gücü kullanacağız. Bizim seçim zamanında Erenler’e bir çocuk hastanesi getirelim diye bir sözümüz vardı. Tabi özel sektör marifetiyle getireceğiz, devlet olarak değil. Birtakım görüşmeler var şu ana kadar, kısa süre içerisinde daha ayrıntılı bir şekilde inşallah bilgi vereceğiz. Bu çocuk hastanesinin ilimizde bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ilçemize değer katacak bir çalışma olacak” dedi.

SAKARYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.