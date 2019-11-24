Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği ameliyat sonrası hastanede hayatını kaybeden Selülözİş Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Türkİş’e bağlı Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri (Selülözİş) Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan (63), yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gördü. Alşan, İstanbul’da bulunan özel bir hastanede aort damarı ameliyatı sonrasında yoğun bakımda dün yaşamını yitirdi. Cenazesi öğle saatlerinde Sakarya’nın Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Ergin Alşan için helallik alındı. Alşan, daha sonra Şerefiye Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şerefiye Mahallesi Çoban Kalesi Mezarlığı/na defnedildi.

Cenaze namazına Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkİş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, sendika yöneticileri ve sevenleri katıldı.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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