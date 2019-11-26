Muhtar ve oğlunu yaralayan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen ve muhtar ile oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, dün saat 13.00 sıralarında Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı M.C. ve oğlu İ.C. ile İ.Y., A.Ö., R.K. ve H.A. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada muhtarın oğlu İ.C. karnından bıçaklanarak, muhtar M.C. ise kavga esnasında başından aldığı darbe sonucunda yaralandı. Olay sonrasında jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.Y., A.Ö. R.K. ve H.A. isimli şüpheliler Erenler İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan A.Ö. tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, İ.Y. adli kontrol şartıyla, R.K. ve H.A. ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.

SAKARYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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