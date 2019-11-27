Pamukova’da yollar genişliyor

Büyükşehir Belediyesi Program dahilinde devam eden yol genişletme çalışmaları Pamukova’nın Gonca Mahallesinde başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları Pamukova’da devam ediyor. İlçeye bağlı Gonca Mahallesinde başlayan yol genişletme çalışmaları Kocaeli sınırına kadar devam edecek ve toplamda 9 bin 800 metrelik güzergah yeni yüzüne kavuşacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Gonca Mahallesinde başlayan yol genişletme çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı ve sonrasında program dahilinde asfaltlama işlemlerinin başlatılacağı dile getirilirken, çalışmalar boyunca da trafik işaret ve işaretçilerine uyulması noktasında hassasiyet çağrısında bulunuldu.



Genişletme çalışmalarından büyük memnuniyet

Gonca Mahalle Muhtarı Şaban Özzaim yaptığı açıklamada, “Mahalle merkezine 2 kilometre uzaklıkta fakat mahallemize bağlı olan evlerimiz var. Ulaşım patika yollardan sağlanıyordu. Büyükşehir Belediyemizden ekipler geldi ve başlatılan genişletme çalışmaları ile yoldan şimdi iki araç rahatça geçebilecek seviyeye geldi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekli talimatları verdi; Hüseyinli Göleti’nden mahallemize su da geliyor. Mahalle içindeki diğer yollardan ise tek araç zor geçiyordu çok şükür bu yollarımızda da genişletme çalışmaları başladı. 120 hanelik bir mahalle olmamıza rağmen yerleşik nüfusumuz ne yazık ki 35 kişi. Yaz mevsimlerinde nüfusumuz 400 kişi oluyor. Bu mevsimsel göçün en büyük nedeni yolların durumuydu. Yol genişletme çalışmaları ile eş zamanlı olarak insanlar mahalledeki evlerini restore etmeye hatta mahalleye ev yapmaya başladı. İstanbul’dan gelen turistler Kocaeli üzerinden Sakarya sınırına kadar rahatça geliyor fakat yolun durumundan dolayı bizim mahallemize devam edemiyorlardı. Yoldaki bu çalışmanın turizmimize de katkısı olacağından şüphemiz yok. Mahallemize yaptığı ziyaret sonrasında yolun durumunu gören ve hemen gerekli talimatları verip yol genişletme çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye şahsım ve mahallemiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Başkan Yüce’ye teşekkür

AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Burak Çelik ise yaptığı açıklamada, “Yol Kartepe’ye bağlanan bir grup yolu. Manzarası ve doğası ile ön plana çıkan bir yolumuz. Bu yolun genişletilmesi vatandaşlarımızın eşsiz bir doğa manzarası ile Kartepe’ye, yaylalara ve mahallelerimize gitmesine olanak sağlayacak. Mahallemizin yolları çok dar olduğu için ulaşım oldukça güç sağlanıyor. Yol genişletme çalışmalarından sonra iki kamyon dahi duraksamadan çok rahat bir şekilde yan yana geçebilecek seviyeye gelecek. Ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi turizmimize de olumlu yönde katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Göreve geldiği ilk günden beri gerek Pamukova merkezde gerekse mahallelerimizde yaptıkları çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

SAKARYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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