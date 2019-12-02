Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e (57) otomobille çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan Şakir A. (18) yakalandı. Şakir A.'nın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şirin'e, sürücüsünün hızla geldiği otomobil çarptı. Kaza sonrası durmayan sürücü, olay yerinden kaçtı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şirin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri, Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili kullananın, ehliyeti bulunmayan Şakir A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Şakir A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



SAKARYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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