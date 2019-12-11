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Öğrenciler ve ampute takımı futbol maçı yaptı Takımın Genel Koordinatörü Cemil ...

İHA

Sakarya'da engelliler haftası nedeniyle öğrenciler ile ampute futbolcular maç yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçın sonunda açıklamalarda bulunan Sakarya Akgün Ampute Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemil Yıldırım, "Engellilere yardımcı olmak gerekiyor, onların önlerindeki engelleri kaldırmak gerekiyor" dedi.

Öğrenciler ve ampute takımı futbol maçı yaptı Takımın Genel Koordinatörü Cemil Yıldırım: “Engellilere yardımcı olmak gerekiyor, onların önlerindeki engelleri kaldırmak gerekiyor”

Sakarya’da engelliler haftası nedeniyle öğrenciler ile ampute futbolcular maç yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçın sonunda açıklamalarda bulunan Sakarya Akgün Ampute Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemil Yıldırım, “Engellilere yardımcı olmak gerekiyor, onların önlerindeki engelleri kaldırmak gerekiyor” dedi.
Sakarya Akgün Ampute Engelliler Spor Kulübü sporcuları ve Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri engelliler haftası nedeniyle futbol maçı yaptı. Ekrem Karaberber altyapı tesislerinde gerçekleşen maç renkli görüntülere sahne oldu. Lise öğrencileri de maçı izlemek için yerlerini aldı.

"Engellilere yardımcı olmak gerekiyor"
Sakarya Akgün Ampute Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Takımın Genel Koordinatörü Cemil Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Takımımız bu sene kuruldu. Deplasman liglerinde oynuyoruz, 2. Lig’deyiz. Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri ile maç yaparak engelliler haftası dolayısıyla öğrencileri, Adapazarı halkını bilgilendirmek istedik. Adapazarı’nda 2 tane ampute takımı var ve bu konuda çok duyarsızlık var. Sesimizi duyurabilmek için bu tür organizasyonlar önemli bizim için. Takımımız ile beraber hafta sonu Antep’te bir deplasmana gideceğiz, hem bir idman olsun hem de gösteri maçı yapalım dedik ve bir araya toplandık. Güzel bir mücadele olacak inşallah. Biz ‘engelleri kaldırmak için varız’ hedefiyle yola çıktık, ana sloganımız buydu. Sonuçta engelli olup evlerinde olan insanları, evlerinden çıkartıp sosyal faaliyetler yaptırıyoruz. Çoğu arkadaşımızı evlerinden gittik aldık ve böyle bir etkinliğin içerisinde bireysel ve toplu olarak spor yaptırıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor, insanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Engellilere yardımcı olmak gerekiyor, onların önlerindeki engelleri kaldırmak gerekiyor” dedi.

"Yapamayız diye düşünmesinler"
Akgün Ampute takım kaptanı Mustafa Yiğit, “6 yıldır ampute oynuyorum. Yeni kurulmuş olan bu takımın kaptanıyım. Başka etkinliklere de katıldık ama böyle okullar olduğu zaman daha etkili oluyor. Ampute için şunu söylemek isterim; Süper Lig’de de oynadım alt liglerde de oynadım. Oynamak isteyenlere kapımız açık, gelmek isteyenlere buradan duyuyorum kesinlikle yapamayız diye bir şey düşünmesinler. Biz de yapamayız diye düşündük ve bakın futbol oynuyoruz, Süper Lig'de, 1 ve 2. Lig’de oynadık. Şimdi bu arkadaşlarımızla yeni bir takım olduğumuz için etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Her birey engelli adayıdır"
Ampute oyuncusu Barış Usta ise yaptığı açıklamada, “2 aydır ampute takımında oynuyorum. Daha önce futbol hayatım yoktu, arkadaşlar sağ olsun teşvik etti, hocalarımız da rıza gösterdiler, gayretleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Heyecanlıyız bu etkinlikte tabi desteğe de ihtiyacımız var. Her birey engelli adayıdır, ben 1 yıl oldu kaza yapalı. 1 yıl öncesine kadar ampute futbol ya da ampute branşının spor olduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.

SAKARYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:04
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