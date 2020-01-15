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ADASU HES ile sağlanan kazanç 54 milyon 267 bin lira

İHA

Türkiye'de bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES'te yenilenebilir enerji faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tesisin devreye alındığı 2013 yılından itibaren 54 milyon 267 bin lira kazanç elde edildiğini, kısa süre içerisinde yatırım maliyetinin karşılanacağını açıkladı.

ADASU HES ile sağlanan kazanç 54 milyon 267 bin lira

Türkiye’de bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES’te yenilenebilir enerji faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tesisin devreye alındığı 2013 yılından itibaren 54 milyon 267 bin lira kazanç elde edildiğini, kısa süre içerisinde yatırım maliyetinin karşılanacağını açıkladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santral olan ADASU HES’in şehre ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ettiğini vurguladı. 2013 yılında faaliyete başlayan ADASU HES’in sağladığı kazançla kendisini amorti edecek bedele ulaşmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Yüce, “Yenilenebilir enerjiye yönelik tüm yatırımlarımızın doğaya, tabiatı paylaştığımız tüm canlılara, güzel Sakaryamıza ve cennet ülkemize sağladığı olumlu katkıların farkındayız. Bu motivasyonla bu yönde adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.
ADASU HES’in Sakarya Nehri’nden enerji elde etmenin yanı sıra çok yönlü faydaları olduğunun altını çizen Başkan Yüce, “HES sayesinde oluşturulan gölet alanında inşa edilen Sakaryapark hemşehrilerimiz için güzel bir gezinti ve dinlenme alanı. Bunun yanı sıra gölette toplanan suları bakımlarını tamamladığımız kanallar vasıtasıyla Erenler ilçemizin doğu bölgesinde bulunan tarım arazilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca nehirdeki pislikleri tutarak nehrin temizlenmesine de katkı sağlıyoruz. İnşallah biz de hayata geçireceğimiz projelerle HES çevresini daha da güzelleştirecek ve nehirle şehri biraz daha bütünleştirmiş olacağız” diye konuştu.
Başkan Yüce, “ADASU HES şehrimize katkı sağlamaya devam ediyor. Tesisimizle 2019 yılında 35 milyon 247 bin 847 kilowatt enerji üreterek yaklaşık 15 milyon liralık kazanç elde ettik. 2013 yılından günümüze kadar enerji üretim miktarımız 202 milyon kilowattı buldu. Bu süreçte 54 milyon 267 bin lira kazanç sağladık. Uzun yıllar boyunca şehrimize hizmet edecek olan tesisimizi 60 milyon liraya mal etmiştik. 7 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tesisin maliyetini tamamen karşılamış olacağız. ADASU HES’in yanı sıra Haziran ayında Akçay Barajı üzerinde inşa ettiğimiz 3 HES’te de enerji üretimine başlayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tükettiğini üreten şehir Sakarya vizyonumuzu kuvvetlendirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

SAKARYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:39
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