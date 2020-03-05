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SAÜ’de, İdlib’de şehit düşen askerler için anma törenleri düzenlendi

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci toplulukları tarafından İdlib'de şehit düşen askerler için anma törenleri düzenlendi.

SAÜ’de, İdlib’de şehit düşen askerler için anma törenleri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci toplulukları tarafından İdlib’de şehit düşen askerler için anma törenleri düzenlendi.
Bu kapsamda ilk program SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlendi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu, İdlib şehitleri için anma töreni düzenledi. Fakülte önünde gerçekleşen törende öğrenciler dev Türk bayrağı etrafında toplandı ve şehitler için Kur’anı Kerim’den ayetler okundu. İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlerin isimlerinin tek tek anıldığı törende öğrenciler, “şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganını attılar. Anma töreninin devamında şiirler okundu, tören şehitlere ve askerlere dua edilmesi ile sona erdi.
SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça Dil Kulübü, Dört Kapı, Enderun, Son Peygamber, Güzel İşler ve Keşfi Kadim öğrenci toplulukları tarafından da İdlib şehitleri için hatim programı düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve Dr. Öğr Üyesi Abdullah Özcan birer konuşma yaptılar. Program, hatim okunması ve şehitlere dualar edilmesi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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