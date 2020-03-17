Sakarya’da postane ve bankalarda koranavirüs önlemi Virüs tedbirleri kapsamında müşteriler 5 ve 10’arlı şekilde içeriye alınıyor Postaneye gelen müşteri Muzaffer Çelik: "Alınan önlemlerden memnunum"

Dünya çapında birçok ülke ve şehirde yayılma gösteren Korona virüs için Türkiye’de alınan tedbirler her geçen gün arttırılırken Sakarya’da ise bankalara ve postanelere gelen vatandaşlar sağlık açısından beşerli sıralar halinde içeri alınıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Korona virüs Tedbirleri’ konulu ek genelge göndermesi sonrasında 81 ilde uygulamaya geçilen ve AVM, ve lokantalar dışında tüm mekanların kapatılacağı duyurulmuştu. Sakarya’da, AVM, ve lokantalar dışında kapanan tüm mekanların dışında bazı bankalar ve postanelerin dezenfekte çalışmaları sonrasında müşteriler ile çalışanların sağlığı açısından işlemleri için postane ve bankalara gelen vatandaşlar 5 ve 10’arlı sıralar halinde içeriye alınmaya başlandı. Kapılarda, ‘Kendinizin ve çevrenizdekilerin sağlığı açısından 10 kişiden fazla içeri girmeyiniz’ yazılı notları dikkate alan vatandaşlar alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Banka ve postane personelinin maske ile eldivenle çalışmalarını sürdürdüğü dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlardan bazılarının da önlem alarak geldiği görüldü.



Alınan önlemlerden memnunum

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde okuyan ve üniversitelerin korona virüsü nedeniyle tatil edilmesi sonucu Sakarya’ya döndüğünü belirten Muzaffer Çelik isimli genç, “Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 4’üncü sınıf öğrencisiyim. Sakarya’da yaşıyorum ve virüsten dolayı tatil olunca bende memleketime dönmeye karar verdim. PTT’de bir işim vardı geldiğim zaman içeriye 10’dan fazla kişinin alınmadığını gördüm. Bu da Türkiye’nin virüs için aldığı önlemlerden bir tanesi. Aynı şekilde dün bankada da karşılaşmıştım böyle bir şey ile. Diğer ülkelere göre Türkiye’de alınan tedbirler sonucunda virüs çok fazla yayılmadı ve şuan ki açıklanan vaka sayısı 47 olmuş. Onların çoğu da yurtdışından gelenlerden kaynaklı zaten. Bence halkımız dikkatli bu konuda. Ben zaten yanımda eczaneden aldığım alkollü mendilleri taşıyorum, kalabalık bir yerden çıktığım zaman el temizliğimi sağlıyorum. Aynı şekilde Umre ve yurtdışından gelenlerin 14 gün karantina süresi çok kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bu şekilde atlatacağımızı düşünüyorum, zaten havalar ısındığında virüs yaşayamıyormuş. Alınan önlemlerden memnunum gerçi iş piyasasında duraksama oldu ama bu olağan üstü bir durum olduğu için mecburen katlanacağız ve bir şekilde atlatacağız yapacak bir şey yok” dedi.

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