İl Jandarma Komutanı Yiğit, Polis teşkilatının 175'inci yıl dönümünü kutladı

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Türk Polis Teşkilatının 175'inci yıl dönümünü kutladı.

Ülke genelinde 612 Nisan olarak kutlanan polis haftası bu sene buruk bir şekilde kutlandı. Korona virüsü nedeniyle polis haftası etkinlikleri iptal edildi. İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Türk Polis Teşkilatının 175'inci yıl dönümü vesilesiyle tebriklerini iletti. Yiğit mesajında, "Barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatının 175'inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. Yıllardır kader birliği yapmış olduğumuz Türk Polis Teşkilatımızın bir kuruluş yıl dönümüne daha ulaşmış bulunmaktayız. Bu eşsiz coğrafyamızda Emniyet Müdürlüğü çalışanlarımızın meşakkat ve fedakarca yapmış olduğu görevin farkındayız. Başta Sakarya İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya ile tüm çalışan personel ve eşlerinin Polis Teşkilatımızın 175'inci kuruluş yıldönümünü tebrik eder sağlıklı günler dilerim. Bu vesileyle, şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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