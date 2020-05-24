Vali Nayir'dan personele bayram ziyareti  

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 112 Acil Komuta Merkezi ile görev başındaki polisleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. <br>Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile birlikte ilk olarak 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. Ardından da TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişindeki uygulama noktasına gitti. Personelle bayramlaşan Vali Nayir ve beraberindekiler, bir süre polislerle sohbet etti. <br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-24 17:51:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.