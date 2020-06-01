1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı iki ailenin silahlı kavgası kamerada Arazi anlaşmazlığı yüzünden ailelerin birbirine girdiği kavgada silahlar konuştu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında 1 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Ş.T., Ö.T., N.T., E.T. ile Cengiz Tenkoğlu isimli kişiler aralarında husumet bulunan İ.K.’nin evine sopalar ile giderek, İ.K., Ş.K. ve E.K. isimli kişileri darp etti. Bu esnada ise darp edilen İ.K. ve Ş.K. isimli şahıslar tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açarak Cengiz Tenkoğlu ile E.T. isimli kişiyi yaraladı. Yaralılardan Cengiz Tenkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmıştı.



Kavga anları kameraya yansıdı

Öte yandan, olayın yaşandığı evde bulunan güvenlik kamerasına kavga anları saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ailelerin birbirlerine girerek kavga ettiği anlar ve bu esnada ise silahların ardı ardına ateşlendiği görüldü. Ayrıca, olayın yaşandığı adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 7 adet tüfek fişeği, 4 adet 9 mm tabanca mermisi, 8 adet 7.65 mm tabanca kovanı, 2 adet 9 mm tabanca kovanı, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda fişek kılıfı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. isimli şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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