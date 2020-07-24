DİJİMED Başkanı İbil: “Sosyal medya düzenlemesini destekliyoruz”

DİJİMED Başkanı Ersin İbil, 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi paketinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, bu düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.

Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, dijital medya organlarının yaygınlaşması sonrası kişisel blog tarzı paylaşımlara olanak sağlayan sosyal mecraların kullanımının da arttığını ve bilinçsiz kullanıcı sayısının fazla olduğunu belirten Başkan Ersin İbil, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sosyal medya düzenlemesinin düğmesine basılmıştı. Milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. 11 maddeden oluşan sosyal medya düzenlemesini desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir kimse sosyal medya üzerinden başka bir kişiye hakaret edemez. Ederse de bu bir suçtur ve cezasız kalmamalı” dedi.

Sosyal medya düzenlemesi paketinin yerinde bir karar olduğunu dile getiren DİJİMED Başkanı Ersin İbil, “Dijitalleşmeyle birlikte sosyal medyaya büyük ilgi olduğunu ve bu kadar fazla ilgi duyulan bir mecranın denetlenmemesi takdirde neler yaşanabileceğini gördük. Sosyal medyada bir hesabı olan kişi siyasi, bürokrat veya sıradan bir vatandaşa dilediği gibi hakaretler edebiliyor. Tam da bu noktada sosyal medyanın denetlenmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Sahte isimlerle açılan sosyal medya hesaplarının toplumsal olaylara müdahale ettiğine değinen Başkan İbil, “Geçmişte örneklerini çok kez gördüğümüz ve günümüzde de oldukça fazla karşılaştığımız bir durum daha var. Ülkemizi ilgilendiren toplumsal olaylar, sahte kimliklerin arkasına saklanmış kötü niyetli kişilerce sabote ediliyor. Trol diye tabir ettiğimiz çok takipçisi olan bu hesaplar, kişileri yanlışa yönlendirdiği gibi suça da teşvik edebiliyor. Bu durum sonucunda sosyal medya düzenlemesinin ülkemiz açısından olumlu sonuçlar doğuracağı görülüyor” şeklinde konuştu.

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