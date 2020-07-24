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2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı gerçekleşti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “24 Temmuz tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek” Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: “Bisiklete olan değer her geçen gün artıyor” Vali Kaldırım: “Şehrimizin dünya vitrinine çıkması için çok önemli bir etkinlik”

İHA

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı gerçekleşti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “24 Temmuz tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek” Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: “Bisiklete olan değer her geçen gün artıyor” Vali Kaldırım: “Şehrimizin dünya vitrinine çıkması için çok önemli bir etkinlik”

Sakarya’nın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın lansman toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “24 Temmuz, gelecek tarihçi ve nesiller tarafından milat olacak, bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek“ dedi.
2225 Ekim tarihleri arasında Sakarya’nın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın tanıtım programı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansman toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başta olmak üzere; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, spor, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim ile vatandaş katıldı. Lansman toplantısının ardından sahaya çıkan bisikletçiler yaptıkları gösterilerle izleyenleri büyüledi. Programa katılan ve 3 kez Dünya Şampiyonu olan Fransız bisikletçi Thomas Allier ise, Sakarya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyona için en şuana kadar en iyi organizasyonun yapıldığını ifade etti.

Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayacak
Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Katar Doha’da gerçekleştirilen programla Sakarya’da yapılacağı açıklanan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. 2018 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen MTB Cup yarışlarının ardından 2020 Ekim’de Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayacak. 120 kilometrelik parkurda 5 saati bulacak yarışta dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisikletçiler pedal çevirecek. 2225 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara dünyanın ve Avrupa’nın sayılı bisiklet tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ev sahipliği yapacak. 50’ye yakın ülkeden yarışmacının katılacağı şampiyona 300’ü aşkın televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek şampiyona için Sakarya’da tüm hazırlıklar tamamlanırken, tanıtım programının ardından ise geri sayım başlayacak.
180 dönümlük araziye yayılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisinde dört kilometrelik bir CrossCountry parkuru, bir Olimpik CrossCountry parkuru, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Cyclocross parkuru yanı sıra, dünya şampiyonası ve olimpiyat yarışlarının düzenlenebileceği bir BMX parkuru bulunuyor. Parkurlara ek olarak tesis içerisinde Bisiklet satış merkezleri, kafeteryalar, idari ofislerin bulunduğu teknik birimler yer alıyor.

Erol Küçükbakırcı: "Bisiklete olan değer her geçen gün artıyor"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Bugün burada Ekim ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nın tanıtım programında bulunuyoruz. Bu tip organizasyonlara desteğimiz sonsuzdur, federasyon olarak. Bu organizasyonlar genelde ülkemiz ve ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Sağlıklı yaşam için bisikletler dağılıyor, son günlerde Çevre Bakanlığımızın açıklamalarında deniyor ki 400 kilometre daha bisiklet yolunu tamamlayarak devam edeceğiz deniliyor, halkımız bunlarla birlikte hareketli yaşama destek veriyor. 3 yaşındaki çocuğumuza sana ne alalım diye sorduğunuz zaman, bana bisiklet alın diyor, yani bu tutku her zaman devam ediyor. Dolayısıyla bisiklete olan değer her geçen gün artıyor” dedi.

Oktay Kaldırım: "Şehrimizin dünya vitrinine çıkması için çok önemli bir etkinlik"
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Sakaryamız ayçiçeği gibi, yönünü aydınlığa dönmüş, huzur ve gönül şehridir. Aynı zamanda coğrafi olarak çok önemli konumda bulunan Sakarya, Türkiye’nin en güçlü alt yapısına sahip olan şehirlerden birisidir. İnşallah bu güçlü alt yapısını spora da yansıtarak, önemli sporcular yetiştiren marka bir şehir olacaktır. Buradan inşallah Dünya şampiyonları çıkacaktır. Bu etkinlik şehrimizin Dünya vitrinine çıkması için çok önemli bir etkinlik, milyonlarca insana ulaşacak bir etkinlik olacaktır” diye konuştu.

İbrahim Kalın: "24 Temmuz tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek"
Programda konuşma yapan İbrahim Kalın, “Sakarya birçok güzelliği bünyesinde barındıran bir ilimiz, bu şampiyonaya da en güzel sahiplik yapacağına en ufak bir şüphemiz yok. Ben Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim diyeceğim ama, bütün İslam alemine çok başka bir selam gönderildi İstanbul’dan. 24 Temmuz gelecek tarihçi ve nesiller tarafından milat olacak, bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek. Cumhurbaşkanımızın spor ve bisiklet sporuna verdiği ehemmiyeti hepiniz biliyorsunuz, özellikle bisiklet sporunun Sakarya’da bu şekilde karşılık bulması çok sevindirici. Böyle bir spor dalına en münasip şehirlerden birisi Sakarya. Başkanımızda ifade etti, sağlık demek, denge demek, doğa demek, bisikletin şarjı bitmiyor, tam bir özgürlük demek aslında bu sporu teşvik etmek için faaliyetlerin yapılması bizi son derece memnun ediyor. Türkiye ve Dünya’da böyle parmakla gösterilecek bir spor kompleksinin burada yapılmış olması gelecekte nice çalışmaların yapılacağının habercisidir. Bu şampiyonanın Türkiye’de yapılması için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye her alanda Dünya çapında faaliyetlere ev sahipliği yapabilen konuma geldi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından program, gösterimler ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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