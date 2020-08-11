Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi, duble yol trafiğe kapatıldı İşçilerin ihbar ettiği otomobil aküsü bittiği için yol kenarına park edilmiş

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kuzey Marmara otoyolunun inşaat alanı önüne park edilen şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi. Duble yol trafiğe kapatılırken, yapılan incelemelerde aracın aküsünün bittiği ve çalışmadığı için yabancı uyruklu kişiler tarafından bölgeye park edildiği öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı üzeri Camili Mahallesi mevkisinde Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kullandığı öğrenilen ve aküsünün bitmesi üzerine çalıştırılamayan 54 ADR 556 plakalı otomobil Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanına park edildi. Araçtan şüphelenen işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek önlem aldı.

AdapazarıKorucuk duble yolu şüpheli araç nedeniyle trafiğe kapatılarak, otomobilin çevresi şerit ile çevrildi. İnşaat içerisinde çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Bomba İmha ekiplerince araç üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Otomobilin yabancı uyruklu sahibinin olay yerine akü ile gelmesi olayı gün yüzüne çıkarttı. Aküsü biten ve çalışmayan araç kısa süreli paniğe neden olurken, olayın gün yüzüne çıkması sonrasında duble yol tekrar trafiğe açıldı.

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