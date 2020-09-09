Mezarlıkta başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı, 3 dönüm alan zarar gördü

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Murat HAZER/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle fındık bahçesine sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde, Kaynarca'nın Çakallar Mahallesi'ndeki Çakallar Mahalle Mezarlığı'nda çıktı. İddiaya göre kuruyan otların tutuşmasıyla başlayan yangında, yükselen alevi ve dumanı görenler, müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın, fındık bahçesine sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-09-09 17:02:44



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