Akıntıya kapılan 4 gençten Serkan öldü



Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, akıntıya kapılan 4 genç, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Gençlerden Serkan Akçelik (25) yaşamını yitirdi.

Kocaali'ye tatil için gelen 4 genç, Kocaali Alandere Sahilinde denize girdi. Cankurtaranların dalgalara karşı uyarılarına aldırış etmeyen 4 kişi, denize girdi. Bir süre sonra 4 kişi de akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden Serkan Akçelik kurtarılamadı.

Diğer kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ

2020-09-12 18:41:17



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