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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

İHA

Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle’de toplamda 10 dönümü kapsayan ve MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in adını taşıyan çok amaçlı ve donanımlı yaşam parkının 1. etap çalışmalarının başladığını duyurdu.
Hendek Belediyesi, Afet ve Koordinasyon Merkezi, Nitelikli İstihdam Merkezi ve Süleyman Seba Spor Kompleksi projesinin ardından Yenimahalle’de Türk Dünyasının Bilge Lideri merhum Alparslan Türkeş’in adını taşıyan çok amaçlı ve donanımlı yaşam parkının çalışmalarına başladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından daha önce açıklanan ve Yıldırım Beyazıt Caddesi yolu üzerinde toplam 10 dönümü kapsayan cadde ve park projesinde, ilk etapta park alanlarının tamamlanacağı açıklandı. Park projesinin yer aldığı 5 bin 260 metrekarelik alan içinde bisiklet yolu ve koşu parkuru yer alacak. Ayrıca alan içinde basketbol ve voleybol sahası, mini halı saha, dinlenme ve seyir alanları, 03 ve 37 yaş çocuk oyun parkı, engelsiz aktivite ve spor alanları ile çocuk parkı, bebek bakım odası ve kafeterya, fitness alanı ve 60 araç kapasiteli cep otopark bulunuyor. Wifi, USB şarj ve engelli araç akü şarj istasyon noktaları yer alacak.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in adının yaşatılacağı yaşam parkının etap etap tamamlanarak hizmete sunulacağını açıklayan Başkan Babaoğlu, “Plan ve Proje Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz projemizde 1.etabı içeren park düzenlenmesinin olduğu bölümlerde çalışmalarına başladı. İnşallah ilk etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projemiz daha öncekilerde olduğu gibi TÜRKAY tarafından yapılmaktadır. Nitelikli iş gücümüzü projelerimize yansıtıyoruz. Eğlenceden, dinlenmeye, spordan, her türlü etkinliğe kadar ev sahipliği yapacak olan Alparslan Türkeş Parkı Yenimahalle’nin kalbi ve merkezi olacak. Yeşil alanlarıyla fark oluşturacak bu projemiz Hendek’e çok yakışacak” dedi.

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