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Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası ‘Yol Yarışı’ etabı başladı Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

İHA

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası ‘Yol Yarışı’ etabı başladı Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ve farklı illerden 59 sporcunun katıldığı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ‘Yol Yarışı’ etabı Büyük Erkekler kategorisinde tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. Şampiyonanın ikinci yarışında Büyük Erkekler kategorisindeki bisikletçiler, ‘Yol yarışı’ etabının mücadelesi için start verdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya Büyük Erkekler kategorisinde, farklı illerden 59 sporcu katıldı. Sporcular, 139.3 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamak için ter döktü. Gerçekleşen organizasyon son sporcunun varış çizgisine ulaşmasıyla tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Onur Balkan birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Halil İbrahim Doğan ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Emre Yavuz üçüncülüğün sahibi oldu.
‘Büyük Erkek’ kategorisinin birincisi Onur Balkan, “Bu yarışlara en iyi şekilde hazırlandık. Kayseri’de kampa gittik. Orada antrenmanlar yaptık, hem burası hem de dünya şampiyonası için. Yarış bizim için iyi geçti ve takım olarak çıkış yaptık daha sonrasında ayrıldık ve son iki tur kala iki kişi finişe geldik ve birinci olduk takım adına ve kendi adıma mutluyum. Pandemi araya girince mart ayından beri koşamadık antrenman eksikliğimiz vardı. O yüzden Kayseri’ye gitmiştik, orada yarışlar vardı aslında. Orası bizim için iyi bir antrenman oldu. Hem burası hem dünya şampiyonası için bunun devamını getirerek podyumu zorlamak için daha da çok çalışacağız. Yarışlarda birinci olduğum için çok mutluyum ve ben daha önceki yarışlarda da birincilik elde ettim. Bu birincilik de beni çok mutlu etti. Önümdeki hedefim ise 2021’de olimpiyatlar var. Oraya adayım ve inşallah orada da ülkemi temsil etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

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