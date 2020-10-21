Mantar toplamaya gittiği otomobili, park halindeyken yandı

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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, mantar toplamak için ormanlık alana giden Tacettin A.´nın yol kenarına park ettiği otomobili, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kaynarca ilçesi Küçükkışla Mahallesi´nde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Tacettin A.´nın yol kenarına park ettiği otomobili, motor kısmından alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar yanan aracı fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili ekipler tutanak tutup, çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-10-21 11:06:14



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