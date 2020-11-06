Sakarya´da bir sokak karantinaya alındı (2)



KARANTİNAYA ALINANLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Hendek ilçesinde karantinaya alınan sokağın bulunduğu Kazımiye Mahallesi´nin Muhtarı Yaşar Devrin, "Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak´ta valimizin attığı tweet ile şu anda sokağımız karantinaya alınmış bulunuyor. Komşularımıza da gerekli uyarıları yaptık. Sokağımızda 80 ila 100 hane var. Bunların 30 tanesi pozitif vaka o yüzden şu anda bekliyoruz. Sokakta gerekli bilgilendirmeleri sağlık görevlilerimiz yaptı, vakaları karantinaya aldı. Bizim arkadaşlarımız da şu anda karantinaya uyuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-11-06 15:08:12



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