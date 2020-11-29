Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

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Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından, eşi ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, sosyal medyadan, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Babaoğlu, yaptığı paylaşımda, "Eşimle birlikte hastanede yaptırdığımız Kovid-19 test sonuçlarımız pozitif çıkmıştır. Tedavim Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecektir. Genel durumumuz iyidir. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-29 15:38:26



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