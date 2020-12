Sakarya’da 2020 yılı böyle geçti Siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay gündemde yerini aldı

Sakarya’da geride bırakılmaya hazırlanılan 2020 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

OCAK

1 Ocak: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SAÜEAH) bir ilke imza atılarak bölgede ilk kez manyetik uzayabilen çivi ile İstanbul’dan, Sakarya’ya gelen hastaya boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi.

1 Ocak: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Camii’de 2020 yılının ilk sabah namazını kıldırdı.

3 Ocak: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakaryalı iş adamı Erdal Taşkın’ın hayatını kaybeden eşinin cenaze namazına katıldı.

5 Ocak: Dünya genelinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar cerrahın uygulayabildiği göğüs kemiği açılmadan veya kaburga kesilmeden video yardımlı kalp cerrahisi (endoskopik kalp cerrahisi) operasyonu, Türkiye’de ilk kez Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) başarıyla gerçekleştirildi.

6 Ocak: Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde konteyner içerisinde yaktıkları kömürden çıkan gazdan zehirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

9 Ocak: Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir genç kızın kimyasal madde kullanarak intihar ettiği iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

13 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Köprüsü altında meydana gelen cinayetin zanlısı olaydan tam 10 yıl sonra jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

15 Ocak: Sakarya’da bir dolmuş şoförünün seyir halindeyken araç içi ekranda oyun oynadığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sürücüye tepki yağdı.

16 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bina çöktü. Çökme esnasında çöken binanın arka kısmında çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu.

21 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla ayağından vurulan 23 yaşındaki kadın yaralandı.

22 Ocak: Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’ndaki mahkumları taşıyan araç ile kereste yüklü kamyonun çarpıştığı kazada içlerinde mahkum ve görevlilerinde bulunduğu 6 kişi yaralandı.

23 Ocak: Sakarya’da operasyonda 588 bin 30 adet uyuşturucu hap maddesi, 2 milyon 922 bin 195 adet hapa tekabül eden 1 ton 683 kilo cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

24 Ocak: Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.

24 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildiği trafik kazasında 10 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybederken anne ve baba yaralandı.



ŞUBAT

2 Şubat: Birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen ve Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya’da da üretilmeye başlandı

2 Şubat: Sakarya Süper Amatör B Grubu’nda oynanan Demirspor ile Geyvespor maçında ev sahibi takımın savunma oyuncusu hakemin kararına sinirlenerek hakeme yumruk attı.

4 Şubat: İdlib’de rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya’da dualarla son yolculuğa uğurlandı.

8 Şubat: Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sakarya’da da etkili oldu.

11 Şubat: Türkiye KamuSen Genel Başkanı Önder Kahveci, alüminyum gövdeli milli elektrikli tren setleri üretilmeye başlanıldığı belirterek, 225 kilometre hıza ulaşacak elektrikli tren setleri projesinin de bitmek üzere olduğunu ve üretimine başlanacağını müjdeledi.

12 Şubat: 10 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve son 5 yıldır günde 4 kez insülin kullanmak zorunda kalan Cengiz Özmen, Sakarya’da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuşarak insülin kullanmayı bıraktı.

14 Şubat: Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ve diğer 2 kardeşi ise dumandan etkilendi.

16 Şubat: Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Paniğe neden olan yangında binadan tahliye edilen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

17 Şubat: Sakarya’da mühendislik bölümü okuyan ağabey ve kardeş heves ederek bindikleri gokart ücretlerinin fazla gelmesi üzerine kendileri karting araçları üretmeye başladı.

21 Şubat: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli elektrikli trenin 29 Mayıs’ta testlerine başlanacağını, Eylül ayında da kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

25 Şubat: Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Sultan Pınarı Yaylası içerisinde bulunan göl tamamen dondu. Vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektirdi.



MART

2 Mart: İdlib’de 35 askerin şehit olması sonrasında Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından şehitler için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

3 Mart: Sakarya’da polis ekiplerince 35 tüp kobra zehri ele geçirildi.

3 Mart: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza anı ve daha sonrasında bir kişinin servis şoförünü darp ettiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

8 Mart: Sakarya’nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeği sonrasında 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

9 Mart: Prof. Dr. Oğuz Karabay, yüzde 3’lük ölüm oranına sahip virüsün çok hızlı yayıldığını, bu nedenle korku ve paniğe neden olduğunu vurguladı.

10 Mart: Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

10 Mart: FETÖ’nün ikinci adamı olan ve ‘Uzun Cevdet’ lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu’nun iki yakınının yargılandığı davada mahkeme heyeti iki sanığa 6’şar yıl hapis cezası verdi.

11 Mart: Korona virüsünün Türkiye’de görülmesi sonrasında Sakarya’da da önlemler üst düzeye çıkartıldı.

11 Mart: Türkiye’de korona virüsünün görülmesinin ardından, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM’de girişlerde önlemler en üst seviyeye çıkartılarak, gelen vatandaşların el dezenfektanı uygulamasına geçildi.

13 Mart: Sakarya’nın Geyve ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16 Mart: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton mikserine çarpan araç alev topuna döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

19 Mart: Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor. Geyve’deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı.

20 Mart: Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele eden sağlık ekiplerini alkış yağmuruna tuttu, sirenler eşliğinde selam verdi.

21 Mart: Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı. Yasak geldiğini duyanlar vatandaşlar berberlere akın etti. Sakarya’da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor.

23 Mart: Ukrayna’dan gelen 88 tır şoförü Sakarya’da karantina altına alındı.

24 Mart: Yurt dışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya’da karantina altına alındı.

24 Mart: Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor.

25 Mart: İngiltere’den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı ve aileleri Sakarya’da karantina altına alındı. Yurtdışından dönerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 283 oldu.

25 Mart: Fabrika servisi trafik kazası yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

26 Mart: Yurt dışından getirilen 257 vatandaş daha Sakarya’da karantina altına alındı. Trafik ışıklarında korona virüse karşı, ‘Evde kal’ ve ‘Eve git’ çağrısı.

30 Mart: Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı.



NİSAN

1 Nisan: Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar. Sakarya’da jandarma ekiplerinin ateş ölçüm uygulaması havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirlerine uymayan dükkan ve vatandaşlara ceza yağdı.

2 Nisan: Sakarya şehir merkezinde bir sokak karantina altına alındı. Korona virüs sebebiyle tabela asarak mahalleye yabancıların girmesini yasakladılar.

4 Nisan: Sakarya’da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı. Ukrayna’dan gelen 103 kişi Sakarya’da karantina altına alındı.

5 Nisan: Sosyal mesafe kuralına uymayıp oyun oynayan 11 kişi yakalandı. 86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi.

6 Nisan: Sakarya’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara karşı ilk ceza. 129 bin TL ceza kesildi. Karantina süreleri biten 100’ü kaymakam adayı toplam 658 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor.

8 Nisan: Sakarya’da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler. İçi yabancı uyruklu dolu panelvan polis uygulamasına takıldı. Araç içerisindeki şoför ve yabancı uyruklu vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

11 Nisan: Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya’da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken polis ekipleri yaşlı vatandaşın ekmek ihtiyacını alıp kendisine teslim etti.

12 Nisan: Sakarya’da umreden dönen oğlu ve gelininden kaptığı korona virüsünü yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce panik yaşayarak kaçmaya başladı.

13 Nisan: Sakarya’da virüs tedbirlerine uymayan 993 kişiye 1 milyon 507 bin 482 lira ceza kesildi. Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı.

16 Nisan: Sakarya’da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi

24 Nisan: Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı: Önce söz yazdı, sonra saz çaldı.



MAYIS

2 Mayıs: Sakarya’da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grubu drone yakaladı.

6 Mayıs: İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, korona virüsü kapsamında ‘Online ateş ölçer’ cihazı üretti. Kullanımı basit olan cihaz, kullanıcının vücut sıcaklığını hem bilgisayar ve hem de telefon ortamından aktarıp takip edilebiliyor.

9 Mayıs: Sakarya’da iş yerlerinden haraç alan suç örgütü çökertildi: 4 tutuklama.

9 Mayıs: Yangında evde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu kişiyi itfaiye kurtardı.

10 Mayıs: Tüm hazırlıklarını tamamlayan berberler açılış saatlerini bekliyor.

11 Mayıs: Karavan turizmi, korona virüsten dolayı tatilcilerin vazgeçilmezi oldu

11 Mayıs: Tek teker üstünde kırmızı ışıkta geçen 20 yaş altı iki motorcu polisten kaçamadı

14 Mayıs: Sakarya’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

15 Mayıs: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde midibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18 Mayıs: Makedonya’da korona virüse yakalanan Sakaryalı çift Türkiye’den yardım istedi

19 Mayıs: Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polis ekiplerine mukavemet gösterdiler.

19 Mayıs: Camiler pandemi sonrasına hazırlanıyor

23 Mayıs: Bayram telaşıyla dolup taşan sokaklar ilk kez bu kadar boş kaldı. Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu yıl boş kaldı

24 Mayıs: İnsanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını nedeniyle ‘Nerede o eski bayramlar’ sözü bu bayram gerçek oldu. Salgın sebebiyle aile ziyaretlerinin gerçekleştirilemediği bayram gününün ilk saatlerinde vatandaşlar çözümü görüntülü bayramlaşmada buldu.

25 Mayıs: Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü kaza yaptı, polisten kaçarken tarlaya yuvarlandı.

25 Mayıs: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ilk gecesinde geç saatlerde meydana gelen yangın korkuttu. Sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz kaldılar.

29 Mayıs: Orman muhafaza aracına silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı.

29 Mayıs: Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi.

31 Mayıs: İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada şüphelilerin evinden cephanelik çıktı.

31 Mayıs: Adapazarı ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin gözü yaşlı şekilde birbirlerine sarılarak izlediği yangını söndüren itfaiye erleri, mahsur kalan yavru kediyi de kurtararak vatandaşlara teslim etti.



HAZİRAN

2 Haziran: Sakarya’da servislerde yatan pozitif vakalı hasta sayısı 40’a düştü.

2 Haziran: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda gece vakti kazı yaparak define arayan ve 35 metre yerin altına inen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

3 Haziran: Yaptırdığı korona test sonucunu beklemeden İstanbul’dan Diyarbakır’a doğru yolcu otobüsüyle yolan çıkan ve yolda test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilen kadın, Sakarya’da hastaneye kaldırıldı. Yoluna devam eden otobüs ise Bolu’da karantinaya alındı.

4 Haziran: Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL dolandırdı.

4 Haziran: Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolunda biri kamyon biri tır olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kilometrelerce kuyruk oluşurken, kazaya karışan kamyon sürücüsü yola savrulan mısırlarını toplamaya çalıştı.

4 Haziran: Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü. Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ölü.

5 Haziran: Sakarya’nın içme su kaynağı olan Sapanca Gölü’ne, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına dalış yapılarak temizlik yapıldı. Gölden, adeta bir evin malzeme ihtiyacını karşılayacak atıkların çıkması şaşkınlık oluşturdu.

5 Haziran: Millet Bahçesi törenle açıldı.

6 Haziran: Jeotermal tesiste fışkıran kaynar sudan iki işçi yaralandı.

7 Haziran: Sakarya’da geçtiğimiz hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün ilk kez diğer vatandaşlar ile birlikte dışarıya çıktı. Yaşlılar bu kez açık olan işletmelerin yolunu tuttu.

7 Haziran: Karasu’da denize giren 2 yabancı uyruklu arkadaş boğuldu. TEM Otoyolunda araç alev alev yandı.

8 Haziran: Sakarya’da koruma altında olan ‘Şakayık çiçeği’ bulundu.

9 Haziran: Ailesiyle piknik yapmaya giden 5 yaşındaki çocuk dereye düştü. Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu.

10 Haziran: Sakarya’da freni boşalan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı.

14 Haziran: 4 aracın birbirine girdiği kazada bulvar adeta savaş alanına döndü.

15 Haziran: Bakan Karaismailoğlu milli tren için tarih verdi.

16 Haziran: Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik yapılan paylaşımda 1 kişi tutuklandı.

16 Haziran: Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri’ne yüzmeye giden ve nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest’in cansız bedenine ulaşıldı.

16 Haziran: Sakaryaspor yönetimi hayata geçirmek istediği projeler ve korona virüs salgını nedeni ile oynanmayan maçlarda kaybedilen gelirler hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Haziran: Tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

16 Haziran: Akyazı ilçesinde bulunan mahallelerinde bir süredir internet sorunu yaşadıklarını ve gerekli başvurulara rağmen hizmeti alamadıklarını öne süren mahalle muhtarı, eline aldığı balta ile önce kabloları kesti daha sonrasında ise telefon direklerini parçaladı.

19 Haziran: Sakarya’da sosyal medya hesabı üzerinden ellerinde tüfeklerle video çeken 20 kişilik grup, polis ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

21 Haziran: Alkollü mekanda başlayarak yola taşan kavgada kan aktı: 3 yaralı.

21 Haziran: Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen tır ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 kişinin yaralandığı kaza sonucu karayolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

21 Haziran: Göreve başladığı ilk gün Taraklı ilçesini ziyaret eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkeze dönüş yolunda meydana gelen kazayı görünce aracını durdurup ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

23 Haziran: Yüzünde olması gereken maskeyi elinde taşıdığı yetmedi polise tepki gösterdi.

24 Haziran: Yasak olmasına rağmen gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi.

24 Haziran: Polis babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyarak eve koşan kız kardeşi, 23 yaşındaki genci kanlar içinde buldu.

24 Haziran: Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Haziran: Çeşmelerden ücretsiz bal ve süt akınca, vatandaş birbirleriyle yarıştı.

26 Haziran: Sakarya’nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 61 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

27 Haziran: Sakarya’da sınava geç kalan öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu.

27 Haziran: Kendini savcı olarak tanıtıp Sakaryalı çifti 270 bin lira dolandırdı.

27 Haziran: Sakarya’da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alınırken Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu sona erdi. İlk oturumun sona ermesi ardından öğrencilerini karşılayan veliler adeta korona virüsü unutarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar.

28 Haziran: Sakarya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle getirilen 9 saatlik kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan bir vatandaş, ceza yemekten kurtulamadı. Hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan hem de yüksek sesle müzik dinlemekten 2 ayrı ceza yiyen vatandaş, muhabirin ismini ve soy ismini sorduğu esnada verdiği ‘Fena’ cevabı ile adeta şaşkına çevirdi.

29 Haziran: Milli Elektrikli tren testleri Bakan Varank ile Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Fabrika testleri başlatılan yerli ve milli trenin ilk sürüşü Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

29 Haziran: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru üretildi. Elektrikli araç Revolt’un yarışlarda kullanacağı yüzde 91 verime sahip elektrikli motorun ise üretim aşamasına geçildi.

30 Haziran: Sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri, şoför güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi.

30 Haziran: Ekmek aldığı fırından evine dönerken tırın çarpan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

30 Haziran: Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki adamın cesedi AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.



TEMMUZ

1 Temmuz: Korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafeler bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda Sakarya’da bir internet kafe yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uyarak işletmesini açarak müşterilerini ağırladı.

2 Temmuz: Motosiklet ile beton elektrik direğine çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

2 Temmuz: Dorsesinde 530 bin liralık market malzemesi bulunan tırı çalan hırsız yakalandı.

2 Temmuz: Sakarya’da trafik lambalarında ‘Maske Tak’ farkındalığı.

3 Temmuz: Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama. 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı.

7 Temmuz: Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor.

8 Temmuz: Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama olayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bölgede 7 mahallede yapılan hasar tespit çalışmalarında 184 bölümde hasar tespit edildi.

8 Temmuz: Maskesiz dolmuşa binerek verdiği cevaplarla tepki çeken vatandaşa ceza

8 Temmuz: Sakarya’da 56 parça tarihi eser ve 35 tüp kobra zehri ele geçirildi

9 Temmuz: Sakarya’da ikinci patlama: 3 asker şehit, 11 yaralı. Bölgeye gelen Bakan Soylu, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının çalışma ve imar izni iptal edildiğini açıkladı. Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

11 Temmuz: Sakarya’da 2 kadın termal tesisteki odalarında silahla öldürüldü.

12 Temmuz: Sakarya’da spor otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

12 Temmuz: Küçük Ramazan’ın hayalini Kenan Sofuoğlu gerçeğe dönüştürdü

12 Temmuz: Akrabalarına ait 3 evi benzin dökerek kundaklayan şüpheli yakalandı

13 Temmuz: Karasu’da hortum

14 Temmuz: 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza.

14 Temmuz: Sakarya’da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili açılan ve 1’i tutuklu toplam 8 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Tutuklu yargılanan sanık kasten adam öldürme ve 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçlarından haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuksuz 7 sanığa ise 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

15 Temmuz: Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı.

15 Temmuz: Sakaryaspor, PlayOff öncesi son idmanına çıktı

16 Temmuz: Sakaryaspor’un 10 yıllık Play Off serüveni. Son 10 yıldaki PlayOff maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanan ve 3 kere üzüntü yaşayan Sakaryaspor, katılacağı son PlayOff’larda şampiyonluğu hedefliyor.

16 Temmuz: Sakarya’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu.

17 Temmuz: Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

18 Temmuz: Sakarya’da 27 hanelik sokağı moloz dökerek karantinaya aldılar.

21 Temmuz: Sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bulduğu civa AFAD’ı harekete geçirdi

23 Temmuz: Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu.

24 Temmuz: Kuzey Marmara Otoyolunun Sakarya kesiminde asfalt serim işlemleri sürüyor.

24 Temmuz: 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı gerçekleşti.

25 Temmuz: Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına görev yapan itfaiye erlerinin aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon anları aksiyon kameralarına yansıdı. Alev ve dumanların arasına gözünü kırpmadan giren ateş savaşçılarının zorlu görevleri, bir kez daha gözler önüne serildi.

25 Temmuz: 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı.

28 Temmuz: Tarihi Türk Ticaret Bankası Binası’nın Şehir Müzesi olarak Adapazarı’na kazandırılması çalışmalarında protokol aşaması tamamlandı.

28 Temmuz: Alevlere teslim olan 3 ev küle döndü. Evinin küle dönüşünü gören yabancı uyruklu kadın olay yerinde baygınlık geçirdi.

29 Temmuz: Muğla’da bulunan 730 dönümlük tek kişi adına kayıtlı yaklaşık değeri 500 milyon TL olan taşınmazı kendi üzerlerine geçirebilmek için sahte evraklar düzenleyip Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tapu müdürlüğüne gelen ve burada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 1’i avukat 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, konu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

29 Temmuz: FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandırdılar.

30 Temmuz: Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son görev.

31 Temmuz: Tilki vurmak için eline aldığı tüfek dayısının sonu oldu.



AĞUSTOS

4 Ağustos: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde atıl vaziyette buldukları malzemeler ve araç gereçlerden benzinli araba yapan iki lise öğrencisi büyük takdir topladı.

5 Ağustos: Sakarya’da besi çiftliğinde çalışan Afgan uyruklu genç bıçaklanarak öldürüldü.

6 Ağustos: TEM’de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı.

7 Ağustos: Market market gezmeye son dedirtecek uygulama. Prof. Dr. Ayhan Demiriz, geliştirdiği ‘Kaça?’ uygulaması ile kullanıcılara mağazaların fiyat ve stok durumlarını araştırma imkanı sunuyor. Vatandaşın, ‘Acaba diğer markette daha mı uygundu?’ sorularını tarihe karıştıracak uygulamada, kullanıcının en az efor ile en uygun alışverişi yapabilmesi hedefleniyor.

8 Ağustos: Eski nişanlısının nişanını bastı: 2 ölü, 4 yaralı Kardeş, eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi vurarak yaralarken, olayı duyan ve bölgeye giden ağabey ise kendisine ışıkta yol vermeyen aracı kurşunlayarak, 2 kişiyi öldürdü.

8 Ağustos: Toyota Fabrikasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

9 Ağustos: Yeni Kadın Doğum Hastanesinin ilk hastasını İl Sağlık Müdürü Öğütlü karşıladı.

11 Ağustos: Tutuşan balya makinesi 8 hektar ormanlık alanı kül etti.

13 Ağustos: Sakarya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı.

14 Ağustos: Sakarya’da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı.

15 Ağustos: D650 karayolunda işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı.

15 Ağustos: Annesi telefonu elinden aldı diye kızarak kayıplara karıştı.

15 Ağustos: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde fındıklık tarlası sınır anlaşmazlığı sebebi ile baba ve babaannesini av tüfeği ile vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Babaanne hastaneye kaldırılmak istediği esnada hayatını kaybetti.

16 Ağustos: Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu.

17 Ağustos: 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı.

19 Ağustos: D100’de lastiği patlayan minibüs park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı.

23 Ağustos: Otomobilin üzerine uçtuğu kayık sahibi saniyelerle ölümden döndü.

24 Ağustos: Sakarya’da süpermarketin deposu alev alev yandı.

24 Ağustos: Kardeşler arasındaki arazi tartışmasında kan aktı: 1 yaralı.

25 Ağustos: Sakarya’da ormanlık alanda yangın.

26 Ağustos: Canlı yayında şok Şiar Kılıç itirafı sonrası şüpheliler Sakarya’ya sevk edildi.

29 Ağustos: Akdeniz Üniversitesini kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutladı

30 Ağustos: Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor



EYLÜL

1 Eylül: Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti.

2 Eylül: Kız arkadaşını gezdirmek için daha önce çalıştığı oto yıkamacıdan araç çaldı.

3 Eylül: Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama.

4 Eylül: Sakarya’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

4 Eylül: Sakarya’da şehrin göbeğinde eski sevgili dehşeti.

4 Eylül: İş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı.

4 Eylül: Sakarya Valiliğinden mevsimlik tarım işçilerine darp iddialarıyla ilgili açıklama.

5 Eylül: Türkiye’nin gündemine oturan olayın yaşandığı ilçedeki işçiler konuştu.

8 Eylül: Sakarya’da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı.

10 Eylül: Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen maske denetimlerinde bir ilke imza atıldı. Denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 58 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, kişilere 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası da kesildi.

11 Eylül: Sapanca’da ’Asya Kaplan’ı paniği.

11 Eylül: Sakarya’da işçi servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 17 yaralı.

12 Eylül: Maske takmayarak 3 gün karantinada kalacak vatandaşlara kitapları dağıtıldı.

14 Eylül: Gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı.

14 Eylül: Öğrencilerine canlı yayında ders verirken sigara içen öğretmene idari soruşturma.

14 Eylül: Sakarya’da otomobilde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

16 Eylül: Sakarya’da tezgah açma kavgasında yumruklar havada uçuştu.

16 Eylül: Sakarya’da şehir merkezinde satırlı dehşet.

18 Eylül: DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti.

21 Eylül: Adil Öksüz’ün araziye çanta gömdü iddiası savcılığı harekete geçirdi.

22 Eylül: Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya’da başladı.

24 Eylül: Sakarya’da sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı.

28 Eylül: Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon.

29 Eylül: TEM Otoyolunda otobüs içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Eylül: Ayasofya Camii ile eşdeğer sayılan Justinianus Köprüsü bin beş yıldır ayakta duruyor.

29 Eylül: Sakarya Nehri’ne giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

29 Eylül: Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi.



EKİM

1 Ekim: Sakarya’da mahalleye inen ayı panik oluşturdu.

1 Ekim: Sakarya’da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

3 Ekim: Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü.

4 Ekim: Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı.

6 Ekim: Sakarya’da skandal korona partisi görüntüleri.

7 Ekim: 41 yıllık birikimi oğlu tarafından dolandırılarak elinden alındı.

8 Ekim: FETÖ Örgütünün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik operasyon: 21 gözaltı.

9 Ekim: Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçarken duble yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

13 Ekim: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 ay önce bahçede ot biçtiği sırada yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 62 yaşındaki Ahmet Özdemir, yaşam mücadelesini kaybetti.

14 Ekim: Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı.

17 Ekim: Sakarya’da dur ihtarına uymayan ve kaçan aracı yakalamak için peşine düşen motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mehmet Tekcan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

17 Ekim: Şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan dolmuş şoförü tutuklandı.

18 Ekim: Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı.

20 Ekim: Korona virüsü hiçe sayarak gece kulübünde eğlencenin dibine vurdular.

20 Ekim: 7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor.

20 Ekim: Sakarya’da 152 polisin katılımı ile şafak operasyonu. 152 personelin katılımıyla 12 ayrı adreste yapılan operasyonlarda; uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL paraya el konulurken, 15 şahıs yakalandı.

20 Ekim: BAE ajanı Sakarya adliyesinde. Sakarya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ajanlık yaptığı şüphesiyle Sakarya’da yakalanan şahıs, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeden çıkartıldı.

22 Ekim: Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşı Sakarya’da ilk gönüllüye yapıldı.

23 Ekim: Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi.

23 Ekim: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.

23 Ekim: 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası açılış seremonisi.

24 Ekim: Tır parkı davasında 33 sanık hakkında 91 yıldan 434’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

25 Ekim: 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeş hayatını kaybetti.

25 Ekim: Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda start verildi.

26 Ekim: Korona virüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı.

28 Ekim: Sakarya’da 2 Kasım itibari ile hayati tehlike arz edecek ameliyatlar dışındaki tüm ameliyatlar durduruldu.

29 Ekim: Sakarya’da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

29 Ekim: 110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi.

30 Ekim: Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı.

30 Ekim: Sakarya’da bedava maske dağıtımı koronayı unutturdu.

30 Ekim: Sakarya’da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası karara bağlandı.



KASIM

1 Kasım: D650 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı.

2 Kasım: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya’da 1061 ve 451 yaşında iki anıt ağacı olduğu bilgisini paylaştı.

3 Kasım: Sakarya’da ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

3 Kasım: Ortaklarına kızdı, minibüsünü yaktı.

5 Kasım: Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı.

6 Kasım: Sakarya’da 14 yaşındaki bir çocuk korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 Kasım: Dededen toruna miras kalan yaklaşık 500 yıllık anıt ağaçlara gözü gibi bakıyor.

8 Kasım: Moral yemeği adı altında korona virüsü hiçe saydılar.

9 Kasım: AFAD’ın altın burunlu kahraman köpekleri böyle eğitiliyor.

11 Kasım: Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti.

11 Kasım: Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 4’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

11 Kasım: Sakarya’da cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı.

12 Kasım: Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattı. İddiaya göre sahte kimlik kullanan bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşının 10 yılda biriktirdiği 130 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı.

13 Kasım: 12 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan sözde Uşşaki Tarikatı Liderinin davası sürüyor.

13 Kasım: Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi.

14 Kasım: Sakarya Nehrinde balıkçılar tarafından balçığa saplanmış erkek cesedi bulundu.

17 Kasım: Sakarya’da damat, düğün öncesi gelin arabasına yazdırdığı yazı ile görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Gelin arabasındaki, “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel yanıma” yazısı görenleri gülümsetti.

17 Kasım: Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin yargılanmasında karar verildi.

18 Kasım: Kendilerinden haber alınamayan 5 kişilik aile için ekipler harekete geçti.

19 Kasım: Sakarya’da 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi.

19 Kasım: Sakarya’nın Hendek ilçesi D100 karayolunda ölü olarak bulunan onlarca sığırcık kuşu endişe oluşturdu. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili inceleme başlattı.

19 Kasım: Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirildi.

20 Kasım: 15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü.

22 Kasım: Eski belediye başkanı Duran korona virüse yenildi.

22 Kasım: Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı.

22 Kasım: Eski belediye başkanı Aziz Duran son yolculuğuna uğurlandı.

25 Kasım: D100’de otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı.

26 Kasım: Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin, kazadan birkaç dakika önce polis ekiplerince duble yola kurulan radara girdiği ortaya çıktı. Kazada lise öğretmeni hayatını kaybetti.

27 Kasım: Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nu test etti.

27 Kasım: Palu ailesi ve damatlarının yargılanmasına başlandı.



ARALIK

1 Aralık: Sakarya’da fiyatı 70 ila 150 bin lira arasında değişen vahşi kedi ele geçirildi.

1 Aralık: 23 yaşındaki anne, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenik düştü.

2 Aralık: Korona virüs nedeniyle Sakaryasor’da yarın maça çıkacak oyuncu kalmadı.

4 Aralık: Seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans eden tır sürücüsü yakalandı.

5 Aralık: Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu’na attı.

8 Aralık: Yaklaşık 10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada.

8 Aralık: Alacakverecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı.

8 Aralık: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün’ün evini kurşunladılar.

10 Aralık: Sakarya’nın merkezi sayılan Çark Caddesi’nde HES kodu dönemi.

17 Aralık: SAÜ’lü öğretim üyesi Sofuoğlu, olayın perde arkasını anlattı.

19 Aralık: Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı.

20 Aralık: Sakarya’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı.

21 Aralık: Adil Öksüz’ün kaçmasında kayınvalidesi büyük rol oynamış.

22 Aralık: Sakarya’da lüks araç uzun namlulu silahlarla kurşunlandı.

23 Aralık: Sakarya’da alınan sıkı önlem ve denetimler meyvelerini veriyor.

25 Aralık: Sakarya’daki ev yangınında aile faciası, baba ile kızı hayatını kaybetti.

26 Aralık: Bir buçuk asırlık Osmanlı eseri orijinalliğini koruyor.

26 Aralık: Tıra ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

27 Aralık: 57 yıllık evli çift 5 saat ara ile korona virüse yenildi.

27 Aralık: TEM’de yakalanan 23 göçmen sağlık kontrolüne çıkarıldı.

28 Aralık: Sakarya İl Ormanında korkutan yangın. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiler yüzünden çıkan yangın paniğe neden oldu.

28 Aralık: 80 yaşındaki çifti ölüm bile ayıramadı. Yaşlı çift çıkan yangında hayatını kaybetti.

