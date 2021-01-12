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İklim değişikliğine sinekler de ayak uyduramadı Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sineklerin erken uyanmasına yol açtı Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldız: “Ocak ayında sinekler ile aynı ortamı paylaşmaya başladık”

İHA

İklim değişikliğine sinekler de ayak uyduramadı Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sineklerin erken uyanmasına yol açtı Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldız: “Ocak ayında sinekler ile aynı ortamı paylaşmaya başladık”

İklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin, sineklerin erken uyanmasına yol açtığını açıklayan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, konu ile ilgili hem vatandaş hem de belediyelere çağrıda bulundu.
İklim değişikliklerine bağlı yüksek seyreden hava sıcaklıkları sinekleri erken uyandırdı. Ocak ayında ev ve dışarıda sinekler ile aynı ortamın paylaşılmaya başlandığına dikkat çeken Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sinek ile mücadele programının gerek vatandaş gerek ise belediyeler tarafından bu yıl öne çekilmesi gerektiğini aktaran Yıldız, evlerin kapı ve pencerelerinde bulunan yıpranmış sinekliklerin kontrol edilip şimdiden onarılması konusunda vatandaşları uyardı.
Ocak ayı olmasına rağmen kara ve sivrisineklerin ortaya çıkmaya başladıklarını ifade eden Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, “Ocak ayında artık evde ve dışarıda karasinek, sivrisinekler ile tekrar aynı ortamı paylaşmaya başladık. Önümüzdeki aylarda sağlıklı, huzurlu bir yaşantı için gerek vatandaş olarak bizlerin gerekse belediyelerin bu yıl için sinek mücadele programını öne çekmek zorundayız. Biz vatandaşların evimizin penceresinde, kapısında bulunan sineklikleri kontrol edip yıpranmış olanları şimdiden onaralım. Bahçemizdeki fosseptik çukurlarını onaralım. Sineklerin çoğalabilmesi için birikinti sularına ihtiyaçları vardır. Sinekler yumurtalarını birikinti sularına bırakırlar. Sinek yumurtaları birikinti sularında larvaya daha sonra ise uçkun olup uçarak doğaya karışırlar” dedi.

Belediyeler sinekle mücadele adımlarını şimdiden atmalıdır
Başkan Yıldız, “Belediyeler ise sinekle mücadele yıllık programlarını gözden geçirip gerekli olan adımlarının şimdiden atmalıdırlar. Sinekler evcil beslediğimiz bütün hayvanlara gerek ekonomik anlamda et ve süt verimlerinde düşüşüne, gerekse hastalık bulaştırıp mal ve can kayıplarına yol açmaktadırlar. Hayvanlara bulaşan hastalıklara örnek vermek gerekirse üç gün hastalığı Bovine Ephemoral Fever, şarbon v.b. sayabiliriz. İnsanlara da bulaştırdıkları hastalıklardan dolayı sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedirler. Örneğin, sivrisineklerden insanlara sıtma, deng humması, sarı humma v.b. hastalıkları gösterebiliriz. Bulunduğumuz yaşam ortamlarını ilaçlarken mutlaka ortamı boşaltıp ondan sonra sinek ilaçlaması yapmalıyız. Belli bir süre geçtikten sonra, bu süre ilaçlar arasında farklılıklar gösterebilir; iyice havalandırıp ondan sonra ortamı kullanmaya devam edebiliriz” diye konuştu.

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