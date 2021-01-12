Sakarya'da çanta içince kemik parçaları bulundu

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Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, Çark Deresi'nde eski bir çanta içerisinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi sınırında kalan Çark Deresi içerisinde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, dereden çıkartılan çanta içerisindeki kemik parçaları incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü´nde bulunan Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2021-01-12 22:17:42



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