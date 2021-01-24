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Emrecan Sabancı´nın lüks cipi dere yatağına saplandı 

DHA

Emrecan Sabancı´nın lüks cipi dere yatağına saplandı 


İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde bir otelde konaklayan Ali Sabancı´nın oğlu Emrecan Sabancı arkadaşlarıyla gezdiği sırada lüks cipi dere yatağına saplandı. Emrecan Sabancı ve arkadaşları otele götürülürken, cip de traktörle çekildi. Olay sabah saatlerinde, Sapanca Ünlüce Mahallesi Sarp Deresi'nde meydana geldi. Sapanca´da bulunan bir otelde konaklayan Emrecan Sabancı 3 arkadaşıyla gezmek için otelden çıktı. Emrecan Sabancı, kullandığı 34 ES 640 plakalı lüks cipiyle girdiği dere yatağına saplanarak mahsur kaldı. Sabancı ve arkadaşlarının polisi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye, polis ve AFAD ekipleri geldi. Araçlarında yardım gelmesini bekleyen Sabancı ve arkadaşları, ekiplerin gelmesiyle araçlarından çıkartıldı. Sabancı ve arkadaşları, polis aracıyla güvenli bölgeye alındıktan sonra başka bir araçla kaldıkları otele gönderildi. Sabancı ve arkadaşlarının battıkları orman yoluna navigasyonun yönlendirmesiyle girdikleri ve sonrasında araçları ile derede mahsur kaldıkları öğrenildi. Dere yatağına saplanan lüks cip bir traktörle dere yatağından çekilerek çıkarıldı.  
 DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-01-24 11:53:52

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