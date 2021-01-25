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Şehit Piyade Er Selim Gedik, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin cenaze namazına Bakan Dönmez katıldı

İHA

Şehit Piyade Er Selim Gedik, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin cenaze namazına Bakan Dönmez katıldı

Hakkari'de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
19 Ocak tarihinde Hakkari Derecik bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na oradan da memleketi Sakarya’ya getirildi. Şehit Gedik için Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan evinin karşısındaki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrası Gedik, Karapürçek Mezarlığına defnedildi.
Düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MYP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, Şehit Piyade Er Selim Gedik’in babası İlyas Gedik, annesi Ülviye Gedik, ağabeyi Cengiz Gedik ile ablası Sümeyye Gedik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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