Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi törenle başladı

20202021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, Sakarya genelinde 200’ü aşkın köy okulu ve anaokullarında 14 bin öğrencinin katıldığı yüz yüze eğitimle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesine bağlı Kayalar Reşitbey İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Karasu ilçesinde ise ikinci dönemin açılış töreni Şehit İsmail Hakkı Yılmaz İlk ve Ortaokulu’nda düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Mili Eğitim Müdürü Çetin Turhan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, salgın sürecinin bir an önce bitmesini ve kent genelinde 212 bin öğrencinin yüz yüze eğitime kavuşmasını temenni etti. Tören sonrasında ise öğrenciler, ders başı yapmak için sınıflarda yerini aldı.

Kayalar Reşitbey İlkokulunda bayrak töreniyle başlayan yüz yüze eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bugün çok heyecanlı ve güzel bir gün yaşıyoruz. Evlatlarımızın okulların açılmasıyla duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyor. Hepimiz yüz yüze eğitimi çok özlemişiz. İlimiz genelinde bugün itibarıyla 14 bin öğrencimiz, 1 Mart’tan itibaren de yine binlerce öğrencimiz okullarıyla buluşacak. Salgın hastalığın bir an önce bitmesini, ilimiz genelindeki 212 bin öğrencimizin, öğretmenlerimizin, tüm paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime kavuşmasını diliyoruz. Kademeli olarak başlattığımız yüz yüze eğitimin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, okul yöneticilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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