Serdivan Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi’nden ortak kampanya

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Serdivan Belediyesi salgın sürecinde azalan kan stoklarına Kızılay Kan Merkezi ile birlikte düzenleyeceği kampanya ile destek oluyor.

Serdivan Belediyesi Hizmet Binası önüne kurulacak kan aracında görevliler 25 Şubat Perşembe günü 10.00 17.00 saatleri arasında gönüllü bağışçıları misafir edecek. Kan kampanyalarının salgınla mücadele sürecindeki önemine değinen yetkililer, verilen her ünite kanın en az üç kişinin yaşama tekrar tutunmasına vesile olduğunu ifade ederek; azalan kan stoklarının tekrar eski seviyelerine ulaşması için herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet etti.

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