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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karasu’da 3 ev daha karantinada

İHA

Karasu’da 3 ev daha karantinada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan üç hane daha karantina altına alındı. Mahalledeki iki haneye 10 gün, bir haneye ise 8 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi Gül Sokak’ta üç müstakil eve korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi. İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında gerçekleşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda alınan karara göre aynı sokak üzerinde bulunan iki hane, on gün; bir haneye ise sekiz gün karantinaya alındı.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları koruma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan hane karantina uygulamasınca dairelere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamınca gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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