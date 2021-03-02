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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek edindirme ve nitelikli istihdam için imzalar atıldı

İHA

Meslek edindirme ve nitelikli istihdam için imzalar atıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında Sakarya Kaynakçı İstihdamı Projesi (SAKİP) işbirliği kurs protokolü imzalandı.
SAÜ, İŞKUR ve SUBÜ, meslek edindirme ve nitelikli istihdam konularına yönelik işbirliği yapıyor. Bu kapsamda Sakarya Kaynakçı İstihdamı Projesi (SAKİP) işbirliği kurs protokolü imzalandı. Sakarya işgücü piyasası araştırmalarında her yıl en çok aranan meslekler arasında Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığı öne çıkarken, işverenlerin bulmakta zorlandıkları Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığına ortak çözüm bulundu.
Düzenlenen imza törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK Sigorta İl Müdürü Erhan Çavuş katıldı.

Sakarya, ArGe ve tasarım yapan bir şehir
Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’nın dünyaya açılan bir şehir olduğunu belirterek , “Bu bakımdan insanlarımızı geleceğe yönelik yetiştirmeliyiz. ArGe ve tasarım yapan bir şehir Sakarya. Sektörde çalışacakları ne kadar nitelikli hale getirirseniz o kadar başarılı olursunuz. İstihdam sayısından ziyade alınacak verim çok önemli. Sakarya’nın da geleceğine yön verecek olan bu husus güzel bir proje. Güzel işbirlikleri ile güzel adımlar ve çalışmalar yapılıyor. Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlimizin rekabetçiliğine inşallah büyük katkı sağlar
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da gazaltı ve çelik kaynakçılığı mesleğinin alan itibariyle aranan gruplardan birisi olduğunu dile getirerek, “Kamu, üniversite ve iş adamlarının bu projenin içerisinde olması memnuniyet verici. Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2 ay ve 4 ay şeklinde ayrı ayrı düzlenecek bu kaynakçılık programına katkı sunmaya hazırız. İlimizin rekabetçiliğine inşallah büyük katkı sağlar” diye konuştu.

Çelik kaynakçılık ve gazaltı kaynakçılığı en çok aranan meslekler arasında
İŞKUR İl Müdürü Kaya da Sakarya’nın sanayisinin metal ve otomotiv sektörü üzerine geliştiğini kaydederek, “Bu anlamda çelik kaynakçılık ve gazaltı kaynakçılığı en çok aranan meslekler arasında. Bu kurs ve programla üniversitelerimizin atölyeleri ve eğitim alanları yetişkinlerin eğitimine açılmış olacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli olarak 2 ayda gaz altı kaynakçısı yetiştirilecek. Daha sonra 4 ayda işletmelerde işbaşı eğitimine tabi tutularak tecrübe kazanacaklar. Toplamda 6 aylık eğitimde geçen süre için kursiyere asgari ücret vererek, istihdam ve eğitim maliyetini İŞKUR üstlenmeli” şeklinde konuştu.
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık da mesleki ve teknik eğitime sahip nitelikli insana olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığına işaret ederek, projeye katkı sağlamaktan ve kaynak atölyelerini toplumun hizmetine açmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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