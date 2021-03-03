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Minik öğrenciler deprem bilincini özel parkurda kazanıyor SAKTİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Emre Harman: “Büyük bir depremde enkaz altında kalma ihtimalimiz çok yüksek”

İHA

Minik öğrenciler deprem bilincini özel parkurda kazanıyor SAKTİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Emre Harman: “Büyük bir depremde enkaz altında kalma ihtimalimiz çok yüksek”

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği (SAKTİM) tarafından düzenlenen bilgilendirme tatbikatına katılan minik öğrenciler, deprem bilincini özel parkurda kazanıyor.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kurulan SAKTİM, 17 Mart Deprem Haftası sebebiyle afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası hakkında bilgiler verdi. SAKTİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Emre Harman, kurulan derneğin öğrencilere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası eğitimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bilgilendirmeye katılan minik öğrenciler, özel olarak hazırlanan parkurda deprem bilincini kazandı. Akyazı Belediyesi ile SAKTİM ortaklığında yapılan ve inşası devam eden afet parkından söz eden Harman, Sakarya halkına ve çocuklara afet bilincini aşılamak için bu projeye imza attıklarını belirtti. Etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılaması gerekleri aktaran Harman, olası bir deprem durumunda olabildiğince panik yapılmamasını ve toplanma alanlarına gidilmesi gerektiğini vurguladı. Arama kurtarma ekiplerinde bulunan cihazların çok hassas olduğuna dikkat çeken Harman, enkaz altında kalma durumunda olan vatandaşların kendilerini yormadan buldukları nesneler ile vurmaları gerektiğini bu doğrultuda da ekiplere yön vermeleri gerektiğini söyledi.

Afet sonrasında SMS le haberleşmeye özen gösterelim
Olası bir afet durumunda panik yapılamaması ve bilinçli olunması gerektiğini belirten Emre Harman, “Depremi biz, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olarak 3 şekilde belirliyoruz. Temel olarak yapılması gerekenler şunlar; ilk olarak deprem öncesinde aile afet planı içerisinde bir toplanma alanı belirlemek bunun yanında afet çantasını önceden hazırlamak, yapısal olmayan riskler yani eşyalar, camlar gibi nesneleri sabitlemek ki bu da 1999 depreminde yaşandı ve görüldü. İnsanların yüzde 5’lik kısmı sabitlenmemiş eşyalar sebebiyle hayatlarını kaybetti veya yaralandı. Afet sonrasında olan mesele ise toplanma alanlarına gidilmesi ve toplanma alanlarına gidilmesini sağlamak, ailemizin sağlığını korumak, bunun yanında AFAD, SAKTİM ve diğer STK kuruluşlarının sizleri bulabilmesi için bu toplanma alanlarına gitmek. Telefonları, deprem sonrasında çok meşgul etmemek bunun sebebi ise arama kurtarma iletişiminin kolaylaşması sağlanmalı. Bunun yanı sıra SMS ile haberleşmekte çok önemli belki telefonla ulaşmak hatlar kilitlendiğinden dolayı zor olabilir fakat SMS ile bir gün, iki gün hatta üç günde gider ama eninde sonunda o SMS gideceği yere ulaşacaktır. Bundan dolayı Afet sonrasında SMS le haberleşmeye özen gösterelim, panik yapmayalım, olabildiğince birbirimize yardım edelim, enkaz altında kalanlara bilinçli bir şekilde yardım edelim. Bunu öncesinde ise yapmamız gereken afet eğitimi, ilk yardım eğitimi, arama kurtarma eğitimi ve benzeri eğitimleri aldıktan sonra yardım etmek bizim ve kazazedenin iyiliği için daha güvenli olacaktır” dedi.

Arama kurtarma ekiplerinde bulunan cihazlar sese çok duyarlı
Olası bir depremde enkaz altında kalma durumunda vatandaşların kendilerini yormadan buldukları nesneyle ses çıkarmaları gerektiğini dile getiren Harman, “Büyük bir depremde enkaz altında kalma ihtimalimi çok yüksek. Yapmamız gereken tek nokta, paniğe kapılmamak ve üzerimizde bir moloz parçası varsa olabildiğince hareket etme kapasitemizi azaltmak. Çünkü her hareket ettiğimizde bu durum bize daha çok sıkıntı verecek, daha kötü ihtimaller doğurabilecek bu da bizim zarar görmemizi sağlayacak. Yanımızda telefon, radyo ve benzeri iletişim aletleri yanımızdaysa tanıdığımız insanlara ulaşmaya çalışmamamız gerek. Yanı sıra bağırmamaya, ağlamaya veya çok uzun soluklu nefes vermemeye çalışmalıyız çünkü alanımızın kapasitesi buna uygun olmayabilir ve içerideki kalan oksijeni bitirebiliriz. Arama kurtarma ekiplerinde bulunan cihazlar sese çok duyarlı olduğu için enkaz altında kalan vatandaşların kendilerini yormayacak şekilde çevresinde buldukları nesneler ile vurmaları yeterli olacaktır ve arama kurtarma ekiplerine yön gösterecektir” diye konuştu.

İlk 72 saat altın saatlerimiz
Depremin hemen sonrasında ilk 72 saatin ve deprem çantasının öneminden bahseden Harman, “Afet çantası bizim için çok önemli bir faktördür. Çünkü ilk 72 saat adını verdiğimiz altın saatlerimiz. Bu altın saatler içerisinde depremin hemen sonrasında başlar ve ekipler gelene kadar devam eder. Bu 72 saatin önemi ise dünyanın hiçbir yerinde afetin hemen sonrasında ekipler sizlere hiçbir şekilde yetişemeyecek. Buda kendi sağlığımızı, kendi can güvenliğimizi, yaralıysak ta kendimizi korumak için hazırladığımız afet çantasıdır. Afet çantası içerisinde bulunması gerekenler; sizin hayatınızı en az 3 gün idame ettirecek yiyecek, içecek bunun yanında sağlık malzemesi, düdük, el feneri, radyo battaniye, o mevsime uygun kıyafet, yedek para, herhangi bir engel durumumuz varsa bunun raporu, sürekli kullandığımız bir reçete varsa onun belirtilmesi, nüfus cüzdanı ve ehliyetlerin fotokopilerinin hazır bulunması ve hazırladığımız afet çantasının da çıkış noktasında en yakın yerde bulundurulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Afet parkında Sakarya halkına afet bilincini aşılamayı hedefliyoruz
Akyazı Belediyesi ve SAKTİM ortaklığında inşa edilen afet parkı ile vatandaşlara afet bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirten Harman, “Akyazı Belediyesi ve SAKTİM ortaklığında yapılan afet parkında, çocuklarımızın depremi yaşayarak aynı zamanda da eğlenerek afetleri öğrenmesi, bu afetleri öğrenirken yaşamasını hedefliyoruz. Buraya gelen çocuklar, enkazı görmesi, yangın evlerini görmesi, duyması bu durumda da çocukların bunları görüntü olarak ta gösterilmesi kapasitelerini geliştirmek adına bu afet parkını inşa etmeye başladık. Akyazı Belediyesi’nin destekleriyle ve gönüllülerimizin desteğiyle gelişen afet parkını Nisan ayında açacağız. Açılışı yapıldıktan sonra da Sakarya halkını burada ağırlayarak, afet bilincini aşılamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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