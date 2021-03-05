Pencereden düşen çocuk yaralandı, düşme anı kameraya yansıdı

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde 3´üncü kattaki dairenin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Küçük çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karasu ilçesi Emniyet Caddesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin küçük çocuğu, 3´üncü kattaki dairenin penceresinden dengesini kaybedip caddeye düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.
Polis, ailenin ifadesine başvururken, küçük çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-03-05 17:52:47
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