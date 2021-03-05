SUBÜ’de bahar yarıyılı ilk ders etkinliğiyle başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda bahar yarıyılı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yılmaz’ın katıldığı ilk ders etkinliğiyle başladı.

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda bahar yarıyılı iki oturumda gerçekleştirilen ilk ders etkinliği ile başladı. Etkinliğin ilk oturumunda Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, ‘Sağlıkta İlk Adım ve Yönetimi’ konusunu, ikinci oturumunda ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yılmaz, ‘Patolojik Hayat’ konusunu anlattı. Etkinliğe meslek yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri katıldı.

Dersin ilk oturumunda öğrencilere ‘Sağlıkta İlk Adım ve Yönetimi’ konusunu anlatan Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, “Sağlık alanındaki hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilite edici sağlık hizmetleri olarak 3 başlık altında gruplandırabiliriz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin içerisinde hem çevreye hem de bireye yönelik alınması gereken tedbirler yer alıyor. Hastalık hali oluşmadan sadece bireyin değil toplumun tamamının korunması son derece önemli. 2’nci aşamada tedavi edici sağlık hizmetleri devreye giriyor. Evde tedavi, yatarak tedavi ve uzmanlaşmış tedavi yöntemleri bu süreçte öne çıkıyor. Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise son aşamada uygulanıyor. Örneğin, korona virüse yakalanan bireylerde solunumsal, fiziksel ve psikolojik işlev bozuklukları görülebiliyor. Bu nedenle aktif hastalık süreci atlatıldığında fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımına ihtiyaç duyulabiliyor” dedi.

İlk ders etkinliğinin ikinci oturumuna konuk olan SEAH Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yılmaz, öğrencilerle hayata ilişkin deneyimlerini paylaşarak motivasyonlarını yükseltecek tavsiyelerde bulundu. Edebi yönünü de ortaya koyarak yazmış olduğu şiirlere ilham olan hikayelerden bahsetti. Bunların yanı sıra patolojinin gelişimi, temel ilkeleri, bir alan olarak nasıl ortaya çıktığı ve hayatın hangi noktalarında ne yönde fonksiyonları ihtiva ettiğine yönelik bilgiler paylaştı.

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