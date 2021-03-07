Akyazı´da 2 okulda eğitime ara verildi 

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya´da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor. Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu´nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi. Okullarda eğitime online devam edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2021-03-07 12:23:40



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