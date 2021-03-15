İşçilere mezar olan havai fişek fabrikasında facia "geliyorum" demiş Havai fişek fabrikasında bulunan Çin Mahallesi sorumlu müdürü A.Ç.: “Kömür ve sudan barut yaptık” Patlamadan önce istifa eden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B.: “Fabrikada olan patlamayı öngördüğüm belgelerimde mevcuttur” Duruşma çıkan tartışma sonrası yarına kadar ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşçilere mezar olan havai fişek fabrikasında facia "geliyorum" demiş Havai fişek fabrikasında bulunan Çin Mahallesi sorumlu müdürü A.Ç.: “Kömür ve sudan barut yaptık” Patlamadan önce istifa eden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B.: “Fabrikada olan patlamayı öngördüğüm belgelerimde mevcuttur” Duruşma çıkan tartışma sonrası yarına kadar ertelendi

İHA

İşçilere mezar olan havai fişek fabrikasında facia "geliyorum" demiş Havai fişek fabrikasında bulunan Çin Mahallesi sorumlu müdürü A.Ç.: “Kömür ve sudan barut yaptık” Patlamadan önce istifa eden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B.: “Fabrikada olan patlamayı öngördüğüm belgelerimde mevcuttur” Duruşma çıkan tartışma sonrası yarına kadar ertelendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı fabrikada olan patlamayı öngördüğünü belirtirken, tutuksuz olarak yargılanan Çin Mahallesi sorumlu müdürü A.Ç., “Çin’den gelen makinelerle barut yaptık. Kükürt yerine bildiğimiz suyla barut yapılıyordu, bunu Çinli yapıyordu” dedi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda devam ediyor. Duruşmada patlamadan önce istifa eden ve sanık olarak yargılanan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B. ile fabrikanın Çin Mahallesi olarak adlandırılan bölümünden sorumlu müdürü sanık A. Ç. savunmalarını yaptı.

"Buradaki tehlike çalışanların yanlarına fazla malzeme almalarıydı"
Fabrikada iş sağlığı ve güvenlik uzmanı olarak görev yaptığını belirten sanık A.B., “Fabrikada kısmi olarak girişim yapıldı. Çin Mahallesi denilen yer iş güvenliği ve devlet denetim raporlarında yoktur. Pandemi sonrasında bakanlığın talimatıyla saha turuna çıkmadım. Mayıs ayında da istifa ettim. İstifamdan sonra yıllık iznime çıkarıldım. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman eksik evrak yüzünden suçlama ve uyarı almadım, bu konuda üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Patlama sonrasında ofisimden raporların olmadığı beyanı üzerine yanıma verilen jandarma personelleriyle birlikte ofisime gidip belgeleri bulup savcılığa teslim ettim. Fabrika patlayıcı ve parlayıcı madde üzerine kurulu bir fabrika. Böyle bir yeri patlama riski vardır diye şikayet edemezsiniz. Burası gıda ve tekstil fabrikası değil. Buradaki tehlike çalışanların yanlarına fazla malzeme almalarıydı. Ben ve A. hanım bu konuda defalarca uyarıda bulunduk. 2019 yılında müfettişler tarafından denetlenmiş ve eksiklerin tamamlanması için 1 ay süre verilmiştir. Firma bu sürenin ardından çalışmalarına devam etmiştir. Müfettişlerin çalışmasını durduramadığı iş yerinde iş güvenliği uzmanı olarak benim bunu yapabilmem mümkün değildir. Makinelerle ilgili aksaklıkları bildirdim. Ali Rıza bey de 'Siz ne bilirsiniz, siz yere dökülen kimyasalları temizletin' dedi. Periyodik kontrollerin yapılması, yaptırılması benim zorunluluğumda değil, yapılması gerekenleri deftere yazarım. Ben öneri kısmındayım ve önerilerimi de yapmışımdır. Fabrika güvenlik önlemleri kapsamında yönetilmelidir. Fabrikada olan patlamayı öngördüğüm belgelerimde mevcuttur. Uzman olarak tüm sorumluluklarımı yerine getirdim. Patlamadan bir ay önce de fabrikadan istifa ettim. Bu olayda hiçbir kusurum ve sorumluluğumun olmadığını beyan ederim. Çin Mahallesi benim işverenim tarafından gösterilen sorumluluk alanında yer almamaktadır. İznim olmadan tek başıma bahsedilen yere girmeye yetkim yoktur” dedi.

"Çin’den gelen makinelerle barut yaptık"
Fabrikanın Çin Mahallesi olarak adlandırılan bölümünde sorumlu müdür olarak çalışan ve davada tutuksuz olarak yargılanan A.Ç., ”Patlamada hayatını kaybeden arkadaşlarım, kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Fabrikada çalışmaya başladım, sonra askere gitmeye karar verdim. 6 aylık askerlik sonrasında fabrikada işime devam ettim. Ali Rıza Bey sorumlu müdür olma konusunda bana iş tekliflinde bulundu. Ben ilkten bunu kabul etmek istemedim ama şöyle bir şey var biz işçi olarak çalışıyoruz, bir terfi oluyor. Ben de bunu sonrasında kabul ettim. Çin Mahallesi'nde bir usta vardı, kendisiyle 6 yıldır çalıştım. Bu işi öğren Çinli'den sonra onun yerine sen geç dediler ama Çinli bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Bazı işlerde püf noktalar vardır, bundan dolayı bana işin inceliklerini öğretmedi. Çin Mahallesi'ndeki işlerden bahsetti. Çinli usta kendi yılbaşı için 15 gün Çin’e giderdi ve dönerdi, pandemi olduğundan dolayı dönemedi. Muhammet Seyfi Çanakçı miskette kullanılan ilaçlardan sorumluydu. Ben çalışanlara hiçbir zaman baskı yapmadım. Keşke ölmemiş olsalardı ve burada olup konuşsalardı. Diğer bölümlerde kişi sayısına göre malzeme üretilirdi ama benim bölümümde öyle bir şey yoktu. İşçilerin Çin Mahallesi'nde çalışma sebebi ise rahattı, pisti ama rahattı. Molalarının saatleri fazlaydı. Sebebi ise tehlikeli olduğu için işçilerin rahat olması gerektiğiydi. O nedenle hiçbir şekilde baskı yoktu. Herkes sorumlu olarak beni gösteriyor ama ben sorumlu değildim, oranın sorumlusu Çinli'ydi. Ben sadece yanında asistan gibi dolaşıyordum, arada işçileri yönlendiriyordum. Yapmamamız gereken bir şey yaptık, o kağıdın altına imza attık. Unvanı güzeldi, Türkiye’de tek olan havai fişek fabrikasının sorumlu müdürüsünüz. Ben hayatım boyunca iyi insan olmaya çalıştım ve doğruları söylemeye çalıştım. H.A.V. her zaman bizim üstümüzde oldu. İzinli olduğum gün beni işe çağırdılar, deneme amaçlı barut yapacağımızı söylediler. Misket barutu yaptık denendi ama çok başarılı olmadı. Çin’den gelen makinelerle barut yaptık. Kükürt yerine bildiğimiz suyla barut yapılıyordu, bunu Çinli yapıyordu. Neden su kullanıyoruz dediğimde 'Kükürt olsaydı patlama riski daha çok olurdu, bu nedenle suyla yapacağız. Tehlike riski az ve işveren barut yaptırmak istiyor' dedi. Kömür ve sudan barut yaptık. Bazen iki haftada bir barut yapıyorduk, 34 ton barut yapmışızdır. Bana barut yapmamı söylediler. Bana, 'Çinli bir arkadaşımıza göstermişti, o öğrendiği kadarıyla yapsın' dediler, bende 'Hayır buna izin vermem yaptırmam' dedim. Bende mağdurum görüyorsunuz halimi, adalet geçte olsa görecektir suçsuz olduğumu, ben adalete güveniyorum. Denetlenmeye gelindiği zamanlarda hiçbir zaman Çin Mahallesi gösterilmedi. Ben 6 yıl Çin Mahallesi'nde görev yaptım ve hiçbir zaman denetlemeci görmedim. Çin Mahallesi'nin ruhsatı vardı ama aşağısına yapılan 3 yapının yoktu. Bu 3 yapıda barut imalatı için yapıldı. Patlamada ben kolumu ve gözümü kaybettim. Doğruları söylemek için buraya geldim. Ali Rıza Yaşar ve H.A.V.’dan şikayetçiyim” diye konuştu.
Duruşmada fabrikanın Çin Mahallesi bölümünden sorumlu müdür olarak görev yapan sanık A.Ç.’nin çapraz sorgusunun devam etiği esnada müştekilerin sözlü müdahalesiyle çıkan tartışma sebebiyle mahkeme heyeti duruşmayı yarına kadar erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı (5)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında salonda tansiyon yükseldi Duruşma salonu karıştı, hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi Yarın devam edecek duruşmada fenalaşanlar için salon önüne ambulans sevk edildi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında salonda ...
Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi Havai fişek fabrikasından sorumlu müdür A.A.: “Barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüm. Üretilen barutlar yeşil depoda duruyordu” Ali Rıza Ergenç C.’nun avukatı: “Barut imalatı için gereken izinler alınmış değil, bu sadece soyut bir iddiadır”
YEREL HABERLER Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı (4)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
RATED sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı
YEREL HABERLER RATED sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı
Havai fişek patlama davasında şok ifadeler Fabrika sahibinin babası Ali Rıza Ergenç C.’nin avukatı: “Taraflara 250 milyar lira ve ev teklif ettik ancak olaya müdahil olanlar oldu, ailelerin aklını çelenler oldu” Tutuklu sanık H.A.V.: “Ben fabrikada müdür değilim, Ali Rıza bey bana şakadan müdür derdi. Öyle bir şey yok normal çalışandım” Tutuklu sanık E.Ö.: “Vasıfsız bir usta başıyım, patlamanın meydana geldiği yerin sorumlusu değilim”
YEREL HABERLER Havai fişek patlama davasında şok ifadeler Fabrika ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Patlama davasında fabrika sahibi Yaşar Coşkun savunmasını veriyor Coşkun: “Bu olayın sabotaj olabileceğini belirttim, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” “Terörist muamelesi gördüm, ben iş adamıyım” “Bu iş dışarıdan gözüktüğü gibi bir iş değil” “İlk patlama ile ikinci arasında 500-600 metre mesafe var"
YEREL HABERLER Patlama davasında fabrika sahibi Yaşar Coşkun ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilişkin davanın ikinci duruşması başladı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilişkin davanın ...
Sakarya´da engelli kıza cinsel istismarda anne, baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya´da engelli kıza cinsel istismarda anne, baba, ...
FETÖ korkusu ile dolandırdılar paraları sayarken yakalandılar Polis rolündeki dolandırıcılar korkuttukları kadını 202 bin TL dolandırdı İstanbul'da yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ korkusu ile dolandırdılar paraları sayarken ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Sakarya´da 1 haftada kısıtlamayı ihlal eden 320 kişiye 307 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Sakarya´da 1 haftada kısıtlamayı ihlal eden 320 ...
Havai fişek fabrikası davasında ağabeyini kaybeden yakını: “Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil” Havai fişek davasının ikinci duruşması başladı Salon önünde toplanan aileler adalet istediklerini belirttiler 108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi bekleniyor Avukat Gülşen Uzuner: “Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız”
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikası davasında ağabeyini kaybeden ...
Eşine kızdı evi yaktı Evli çiftin kavgasında ateşe verilen ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Eşine kızdı evi yaktı Evli çiftin kavgasında ateşe ...
Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: “Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler” Kreşte öğretmeni tarafından darp edilen çocuğun babası olayı anlattı Kreşe görüntüleri izlemeye giden babaya kameraların hafta sonu çalışmadığını söylediler Baba Tümay Uzun: “Görüntüleri izlerken öğretmen yanımdaydı, herhangi bir açıklaması olmadı” “Görüntülerde her şey ortada, gerekli mecralarda işlemleri başlattım”
YEREL HABERLER Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: “Oğlumu ...
5 yaşındaki çocuğun kreşte darbedildiği iddiası
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuğun kreşte darbedildiği iddiası
5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Durumu güvenlik kamerasından izleyen baba öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni ...
Erasmus Charter Belgesi 2027’ye kadar yenilendi
YEREL HABERLER Erasmus Charter Belgesi 2027’ye kadar yenilendi
10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı Polis ekipleri tüfeği ateşleyeni arıyor
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile ...
10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla ...
Kırmızı ilin sokakları boş kalınca güzellikler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kırmızı ilin sokakları boş kalınca güzellikler ortaya ...
Dünya şampiyonunun oğlu babasının izinden gidiyor Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonunun oğlu babasının izinden ...
Kırmızıya dönen ilde eğitimin aksamaması için sıkı tedbir Eğitimciler öğrenciler için seferber oldu Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya: “Öğrencilerimizi bu dönemde diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz”
YEREL HABERLER Kırmızıya dönen ilde eğitimin aksamaması için sıkı ...