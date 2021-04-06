Boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti

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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan Selim K. (27) hayatını kaybetti.

Serdivan´da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı. Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-06 12:35:25



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