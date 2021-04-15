Belediyede sosyal denge tazminatına yüzde 100 zam

Hendek Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sen arasında imzalanan ek protokol kapsamında memurlara ödenecek aylık sosyal denge tazminatına yüzde 100 zam yapıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun, EskişehirBilecik ve Sakarya Şube Başkanı Selami Küçükoğlu ile bu şubelerin Disiplin Kurulu Başkanı Aydın Subaşı’nı makamında ağırladı. Protokol nedeniyle gerçekleştirilen buluşma kapsamında, sendika ile 12 Eylül 2019 yılında yapılan protokole ek olarak yeniden imzalanan sözleşme ile aylık sosyal denge tazminatı artırıldı.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, "4688 sayılı kanunun 32.maddesi uyarınca 2021 yılında memurlara ödenecek olan sosyal denge tazminatı yüzde 100 arttırıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca yeni dönemde sözleşmeli personellerin de sosyal denge tazminatından faydalanması için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Biz öncelikle büyük bir aileyiz. Hendek Belediyesinin tüm personelleri bu büyük ailenin en değerli parçasıdır. Güçlü hizmetleri Hendek halkıyla buluşturan bu ailenin tüm fertlerinin çalışma şartlarının en iyi şekilde olması için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışanlarımızın hakkını, alın terini teslim ederken dün olduğu gibi bugünde hak, hukuk ve adalet duygusundan asla taviz vermiyoruz” dedi.

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