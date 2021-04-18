Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, küçük yaştaki 6 çocuğunu kamyonete koyup, gezen Irak uyruklu Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi.

Adapazarı'nda denetim yapan polis ekipleri, 54 LE 166 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Kamyonette küçük yaşta 6 çocuğun bulunduğunu gören ekipler, Irak uyruklu Z.M.S.A.'nın belgelerini kontrol etti. Ehliyetinin bulunmadığı belinlenen Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi. Z.M.S.A.'nın aracı, kullanması için bir arkadaşına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-18 15:49:04



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