Restoran alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karasu Yenimahalle Mahallesi İpsiz Recep Caddesi üzerinde Sinan Kara´ya ait restoranda saat 00.45 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece kapalı olan restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Restorandan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-04-22 08:39:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.