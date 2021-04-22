Sakarya cezaevinde 5 infaz ve koruma memuru karantinaya alındı Cezaevinde görevli 5 kişi ve yeni getirilen bazı tutukluların korona virüs testi pozitif çıktı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda görevli 5 personelin ve cezaevine yeni getirilen bazı tutukluların korona virüs testi pozitif çıktı. Tedbirler kapsamında personeller, tutuklular ve personellerin temaslı olduğu kişiler karantinaya alındı.

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda görevli 5 infaz ve koruma memurunun korona virüs belirtileri göstermesi neticesinde yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Tedbirler kapsamında 5 personel ile temaslı olduğu kişiler karantinaya alınırken cezaevine yeni getirilen ve 15 gün süreyle karantina koğuşunda kalan tutuklulardan bazılarında da virüs tespit edilince tedbirler sıklaştırıldı.

Öte yandan, korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan 5 personel ile bazı tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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