Kayıp çiftçinin Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde Perşembe gününden beri kayıp olan çiftçi İbrahim Y.´nin (70), Sakarya Nehri´nde cansız bedeni bulundu.
Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bekirefendi Sokak´ta yaşayan İbrahim Y.den haber alamayan oğlu, önceki gün polise başvurarak yardım istedi. İbrahim Y.´nin en son Sakarya Nehri kenarında görüldüğü bilgisi üzerine dün, Alifuat Paşa mevkiinden itibaren arama çalışması başlatıldı. Kocaeli´den gelen dalgıç polisler nehirde arama yaptı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.
Bugün sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmaları yeniden başladı. Dalgıç polisler, arama çalışmalarının başladığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede İbrahim Y.´nin cansız bedenini buldu.
İbrahim Y.´nin, 8 yıl önce oğullarından birinin intihar ettiği, bu olayın ardından da psikolojisinin bozulduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ
2021-04-24 17:26:37
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