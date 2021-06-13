Ayakları traktöre sıkışan 2 çocuğun yardımına itfaiye yetişti Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iki çocuğun ayağı traktörün üzerindeki demirlere sıkıştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Karapürçek ilçesi İnönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğun ayakları traktörün üzerindeki demirlere sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, çocukların yardımına koşarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çocuklar, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ayaklarında kırıklar olan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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