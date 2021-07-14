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Sakarya balı, 5 ülkeye ihracat için hazırlanıyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sakarya'mızın balı yakında dünyanın dört bir tarafında vitrinlerde olacak”

İHA

Sakarya balı, 5 ülkeye ihracat için hazırlanıyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sakarya'mızın balı yakında dünyanın dört bir tarafında vitrinlerde olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bal54 adlı marka ile Sakarya'da üretilen ballar Amerika, İngiltere, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelere ihraç edilmeye hazırlanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerini ve özel tatlarını tanıtmak, ülkeye ve dünyaya duyurmak için çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda belediye iştiraki olan Belpaş bünyesinde kurulan Bal54 markası, farklı kesimlere tanıtılıyor. Yürütülen son çalışmayı meclis toplantısında duyuran Başkan Ekrem Yüce, Bal54 ürünlerinin dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç edileceğini açıkladı. Başkan Yüce, Sakarya balının ihracı için Amerika, İngiltere, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerde devlet iştirakleri ve özel firmalarla görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Sakarya'mızın balı yakında dünyanın dört bir tarafında vitrinlerde olacak
Sakarya’nın balını Dünya'nın tadacağını belirten Başkan Yüce, “Şehrimizin lezzetini, değerlerini ve simge olan ürünlerini Türkiye’de ve dünyada tanıtmak için gecegündüz çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki BELPAŞ çatısı altında Sakarya’nın ürünlerini üretmek ve vatandaşa ulaştırmak için önemli adımlar attık. Bal45, Süt54, Et54 veYumurta54 markalarının ürünlerini şehrin birçok noktasında kurduğumuz Yöresel Ürünler Pazarlarımız ile satış ofislerimizde vatandaşımıza sunuyoruz. Son olarak Bal54 ürünlerimizin yurt dışında satışı için Amerika, İngiltere, Almanya, Arnavutluk ve Kıbrıs’taki devlet iştiraki ile bazı firmalarla görüşmelerimiz oldu. İnşallah Sakarya'mızın balı yakında dünyanın dört bir tarafında vitrinlerde olacak” dedi.

Sakarya’ya değer katmak için gayretle çalışacağız
Başkan Yüce, ’54 Katılımcıyla Arıcılık’ projesi ve bal üretimiyle Sakarya’yı bu konuda zirveye taşıyacaklarını belirterek, “60 km uzunluğundaki Cennet Vadisi’nde 2 milyona yakın bitki bulunuyor. Üreticilerimizin yetiştirdiği arılar vadideki envaiçeşit aromatik bitkilerden topladıkları polenlerle bal üretecek. Yakında Sakarya Botanik Vadisi’nde ve şehrin çeşitli noktalarında katılımcı vatandaşlarla el ele verip balımızı kendimiz üreteceğiz. Ayrıca Sakarya’nın arı ırkını geliştirmek için ‘oğul arı’ üretimini destekliyoruz. 54 katılımcı, şuan bal üretimi ve Sakarya arı ırkı için çalışmalarını sürdürüyor. Yürüttüğümüz bu son çalışmayla, şehrimizin lezzetli ve özel olan balını dünyaya tattıracağız. Şehrin tarım, hayvancılık ve üretim potansiyelini ön plana çıkarmak için sürekli yeni projeler üretip, Sakarya’ya değer katmak için gayretle çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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